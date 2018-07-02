Шукер: Шансовете между Русия и Хърватия са напълно равни

Шансовете за победа между националните отбори на Русия и Хърватия на четвъртфинала, който предстои на Световното първенство, са равни. Това е мнението на президента на Хърватския футболен съюз и легендарен голмайстор Давор Шукер. И двата отбора снощи спечелиха осминафиналните си срещи след изпълнение на дузпи. Хърватите преодоляха Дания, а домакините- Испания.

"Смятам, че шансовете са равни- 50 на 50, така да се каже. Но ако искате да дам някаква насока, бих го казах така- 51 процента за Русия. Вашият отбор ще има много по-внушителна подкрепа от трибуните, много повече фенове ще го поддържат. Надявам се, че за нас ще дойдат да викат поне 4-5 хиляди човека, заяви Давор Шукер пред руски журналисти.

"Не ми хареса това, че се наложи да играем продължения. В противен случай шансовете ни срещу Русия можеха да бъдат и по-големи. Смятам, че със задружни усилия целият наш щаб ще намери решение, за да помогне на играчите и те да се подготвят максимално добре за следващата среща, добави още легендата. Шукер изказа и задоволството си от подготовката на домакините за първенството, което те набиват постоянно в медии и задават въпроси по темата. "Да, на това първенство много фаворити вече отпаднаха. Това винаги е добре за самото първенство и аз винаги съм го казвал, допълни лидерът на хърватския национален отбор по футбол от 1998-а година.