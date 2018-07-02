"Контра Мондиал": Кой провали Испания?

Отпадането на Испания с гръм и трясък беше основна тема на днешното предаване “Контра Мондиал”. Журналистите Александър Димитров, Васил Сумрачки, Радослав Стойков и Красимир Гълъбов потърсиха виновниците в щаба на Ла Роха.

Голямото сътресение преди Световното първенство - смяната на треньора, разтърси зверски испанците и те така и не показаха на какво са способни. Може ли причините да се търсят само в треньорската рокада или и играчите са виновни?

Мексико и Белгия - Показа ли Хърватия лице на фаворит срещу Дания и заслужаваха ли “шахматистите” да продължат напред. Журналистите погледнаха и към днешните мачове: Бразилия Япония . Ще има ли изненади или фаворитите и ще вземат своето?

Възникна дискусия по въпроса дали индивидуалните действия на Неймар пречат на Селесао или помагат на отбора. Ще имат ли затруднения белгийците или японците ще се окажат лесно препятствие?

Гледайте запис на “Контра Мондиал” във вграденото видео (най-горе и най-долу) и във видео секцията на сайта. Предаването се излъчва всяка сутрин от 10,00.