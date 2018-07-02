Ловрен: Никога не съм играл под такова напрежение

"Модрич доказа отново, че е един от най-добрите футболисти в света. Въпреки че не вкара дузпата в продълженията, той показа характер и го направи след това", добави Ловрен.

Защитникът Деян Ловрен призна, че през цялата си кариера не е играл под толкова голямо напрежение, както в мача от осминафиналите на световното първенство срещу Дания. Хърватите все пак спечелиха с дузпи."Мачът беше много труден, но сами го направихме такъв с пропуските. Все пак вярвахме в победата до самия край и се справихме. Лично аз обаче никога не бях играл под такова напрежение. Заслужаваме да играем на четвъртфиналите", каза защитникът.