Перишич: Не играхме добре, но важна е победата

"Точно този мач не беше най-добрият ни, но стигнахме до важна победа, без да покажем качествена игра. Имахме шансове за още голове, но футболът е странен вид спорт. Важна е победата и искам да поздравя целия отбор за този резултат, както и Субашич за спасяванията", каза той.

Хърватия не изигра най-добрия си мач, но важна е победата, заяви халфът на отбора Иван Перишич след успеха с дузпи срещу Дания.