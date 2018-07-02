БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Субашич изравни рекорд по спасени дузпи

02 юли 2018 | 09:35 - Обновена
Субашич изравни рекорд по спасени дузпи
Даниел Субашич изравни рекорд по спасен дузпи в мач от световни първенства, след като отрази три удара от бялата точка срещу Дания за победата на Хърватия с 3:2. Постижението беше поставено от португалеца Рикардо на четвъртфинал срещу Англия през 2006-а.

Рикардо спаси трите дузпи срещу англичаните точно преди 12 години, отново на 1-и юли. Португалският национал отрази удари на Франк Лампард, Стивън Джерард и Джейми Карагър, а Кристиано Роналдо вкара победната дузпа и изпрати португалците на полуфинал.
Мондиал 2018
1/8 кръг, неделя 1 юли
Хърватия
4:3краен резулат
Дания
Стадион: Нижни Новгород
Съдия: Нестор Питаня
23
6
2
21
10
7
19
8
22
18
9
1
4
5
13
14
2
10
19
23
9
20
Златко Далич
Оге Харейде
4-2-3-1
4-3-3
Титуляри
Даниел Субашич Даниел Субашич23 Каспер Шмайхел1 Каспер Шмайхел
Шиме Вршалко Шиме Вршалко2 Хенрик Далсгорд14 Хенрик Далсгорд
Деян Ловрен Деян Ловрен6 Симон Кяер4 Симон Кяер
Дамгой Вида Дамгой Вида21 Матиас Йоргенсен13 Матиас Йоргенсен
Иван Стринич Иван Стринич3 Йонас Кундсен5 Йонас Кундсен
Иван Ракитич Иван Ракитич7 Андреас Кристенсен6 Андреас Кристенсен
Мачело Брожович Мачело Брожович11 Томас Дилейни8 Томас Дилейни
Анте Ребич Анте Ребич18 Кристиан Ериксен10 Кристиан Ериксен
Лука Модрич Лука Модрич10 Юсуф Поулсен20 Юсуф Поулсен
Иван Перишич Иван Перишич4 Андреас Корнелиус21 Андреас Корнелиус
Марио Манджукич Марио Манджукич17 Мартин Брайтвайте11 Мартин Брайтвайте
Резерви
Андрей Крамарич Андрей Крамарич9 Николай Йоргенсен9 Николай Йоргенсен
Йосип Пиварич Йосип Пиварич22 Пионе Систо23 Пионе Систо
Матео Ковачич Матео Ковачич8 Микаел Крьон-Дели2 Микаел Крьон-Дели
Милан Бадель Милан Бадель19 Ласе Шьоне19 Ласе Шьоне
115' Матиас Йоргенсен  Матиас Йоргенсенжълт картон
Марио Манджукичизлиза Марио Манджукич  108'
Милан Бадельвлиза Милан Бадель 
106' Мартин Брайтвайте  Мартин Брайтвайтеизлиза
Пионе Систо  Пионе Систовлиза
98' Томас Дилейни  Томас Дилейниизлиза
Микаел Крьон-Дели  Микаел Крьон-Деливлиза
Иван Перишичизлиза Иван Перишич  97'
Андрей Крамаричвлиза Андрей Крамарич 
Иван Стриничизлиза Иван Стринич  81'
Йосип Пиваричвлиза Йосип Пиварич 
Мачело Брожовичизлиза Мачело Брожович  71'
Матео Ковачичвлиза Матео Ковачич 
66' Андреас Корнелиус  Андреас Корнелиусизлиза
Николай Йоргенсен  Николай Йоргенсенвлиза
46' Андреас Кристенсен  Андреас Кристенсенизлиза
Ласе Шьоне  Ласе Шьоневлиза
Марио Манджукичгол Марио Манджукич  4'
1' Матиас Йоргенсен  Матиас Йоргенсенгол
4 Голове 3
5 Ъглови удари 4
25 Центрирания 19
2 Засади 0
6 Точни удари 3
33 Тъчове 33
8 Неточни удари 9
12 Удари от вратата 13
53 Притежание на топката % 47
0 Жълти картони 1
6 Блокирани удари 2
4 Смени 4
2 Контра атаки 2
5 Извършени фалове 19
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
 
1'
0:1
Матиас Йоргенсен
1:1
Марио Манджукич
4'
 

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Източник Sportal.bg
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играч на мача
  • Бразилия Мексико
  • Белгия Япония

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