Субашич изравни рекорд по спасени дузпи

Рикардо спаси трите дузпи срещу англичаните точно преди 12 години, отново на 1-и юли. Португалският национал отрази удари на Франк Лампард, Стивън Джерард и Джейми Карагър, а Кристиано Роналдо вкара победната дузпа и изпрати португалците на полуфинал.

Даниел Субашич изравни рекорд по спасен дузпи в мач от световни първенства, след като отрази три удара от бялата точка срещу Дания за победата на Хърватия с 3:2. Постижението беше поставено от португалеца Рикардо на четвъртфинал срещу Англия през 2006-а.