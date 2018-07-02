Трагедия! Марокански национал прегази пешеходец

Мароканският футболен национал Амин Арит претърпя пътно-транспортен инцидент с фатален изход в родината си.Арит шофирал автомобила си "Мерцедес" в Маракеш, когато блъснал опитващ се да пресече пътното платно пешеходец, който е починал. Жертвата е 30-годишен мъж.21-годишният полузащиник, който играе за германския Шалке 04, е задържан, паспортът му е отнет, след което е освободен. По време на инцидента в колата е бил и 14-годишният му по-малък брат.Тече разследване.Според адвоката на играча той не е можел да предотврати инцидента, тъй като пешеходецът е изскочил внезапно на пътя.

Арит записа едно участие за Мароко на Мондиал 2018 в Русия, като дори беше избран за играч на мача при загубата с 0:1 от Иран в група "В" на 15 юни.