Испанските полицаи си тръгват от Мондиал 2018

Испанските полиции, които посетиха по работа Мондиал 2018, си тръгват след отпадането на "ла фурия" от турнира.

Испанският отбор загуби с 3:4 след от домакина Русия, след като двата отбора направиха равенство 1:1 в редовното време и продълженията.

Испанските полицаи пътуваха до Русия, за да помогнат на своите руски колеги при опазването на реда около двубоите от световния шампионат. Сега представителите на закона от Испания остават без работа на руска територия, след като световните шампиони от 2010 година приключиха участието си на Мондиал 2018.

ВИДЕО ОТ МОНДИАЛ 2018 ТУК!