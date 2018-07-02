БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Руски полицаи пребиха твърде щастлив фен

02 юли 2018 | 02:47
Руски полицаи пребиха твърде щастлив фен
Победата на Русия над Испания докара до еуфория феновете на футбола в най-голямата страна в света. Хората излязоха по улиците, за да отпразнуват класирането на 1/4-финал. Някои от тях обаче прекалиха с емоциите и си изпатиха.

Подобно нещо се случи с фен, който реши да се покатери на покрива на преминаваща полицейска кола. Органите на реда реагираха незабавно, като хванаха запалянкото и му теглиха сериозен бой с палки насред улицата.


Мондиал 2018
1/8 кръг, неделя 1 юли
Испания
4:5краен резулат
Русия
Стадион: Лужники
Съдия: Бьорн Кайперс
1
3
15
18
2
6
5
8
22
9
17
1
4
14
13
2
3
21
11
17
6
10
Фернандо Йеро
Станислав Черчесов
4-2-3-1
3-4-2-1
Титуляри
Давид Де Хеа Давид Де Хеа1 Игор Акинфеев1 Игор Акинфеев
Начо Фернандес Начо Фернандес4 Иля Кутепов3 Иля Кутепов
Жерард Пике Жерард Пике3 Сергей Игнашевич4 Сергей Игнашевич
Серхио Рамос Серхио Рамос15 Фьодор Кудряшов13 Фьодор Кудряшов
Жорди Алба Жорди Алба18 Марио Фернандес2 Марио Фернандес
Коке Коке8 Далер Кузяев7 Далер Кузяев
Серхио Бускетс Серхио Бускетс5 Роман Зобнин11 Роман Зобнин
Марко Асенсио Марко Асенсио20 Юри Жирков18 Юри Жирков
Давид Силва Давид Силва21 Александър Самедов19 Александър Самедов
Иско Иско22 Александър Головин17 Александър Головин
Диего Коща Диего Коща19 Артьом Дзюба22 Артьом Дзюба
Резерви
Андрес Иниеста Андрес Иниеста6 Фьодор Смолов10 Фьодор Смолов
Даниел Карвахал Даниел Карвахал2 Александър Ерохин21 Александър Ерохин
Родриго Родриго9 Денис Черишев6 Денис Черишев
Яго Аспас Яго Аспас17 Владимир Гранат14 Владимир Гранат
Марко Асенсиоизлиза Марко Асенсио  104'
Родриговлиза Родриго 
97' Далер Кузяев  Далер Кузяевизлиза
Александър Ерохин  Александър Ерохинвлиза
Диего Кощаизлиза Диего Коща  80'
Яго Аспасвлиза Яго Аспас 
71' Роман Зобнин  Роман Зобнинжълт картон
Начо Фернандесизлиза Начо Фернандес  70'
Даниел Карвахалвлиза Даниел Карвахал 
Давид Силваизлиза Давид Силва  67'
Андрес Иниеставлиза Андрес Иниеста 
65' Артьом Дзюба  Артьом Дзюбаизлиза
Фьодор Смолов  Фьодор Смоловвлиза
61' Александър Самедов  Александър Самедовизлиза
Денис Черишев  Денис Черишеввлиза
54' Иля Кутепов  Иля Кутеповжълт картон
46' Юри Жирков  Юри Жирковизлиза
Владимир Гранат  Владимир Гранатвлиза
41' Артьом Дзюба  Артьом Дзюбадузпа
Жерард Пикежълт картон Жерард Пике  40'
Сергей Игнашевичавтогол Сергей Игнашевич  12'
4 Голове 5
6 Ъглови удари 5
30 Центрирания 16
1 Засади 1
9 Точни удари 1
32 Тъчове 28
5 Неточни удари 3
9 Удари от вратата 11
75 Притежание на топката % 25
1 Жълти картони 2
8 Блокирани удари 1
4 Смени 4
1 Контра атаки 2
5 Извършени фалове 19
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
1:0
Сергей Игнашевич
12'
 
 
41'
1:1
Артьом Дзюба
Снимка: ©Getty Images

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Източник Sportal.bg
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