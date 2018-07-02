Коке: Резултатът е несправедлив

“Дойдохме тук с големи очаквания. Не бяхме губили мач от доста дълго време… Резултатът е несправедлив, прекарахме целия мач в половината на съперника, но е трудно да пробиеш, когато срещу теб има 11 човека в защита. Не е лесно да намериш свободни пространства. Да, боли ни, но животът продължава. Всеки се опитваше да даде най-доброто от за страната си”, заяви Коке.

Халфът на Испания Коке смята, че тимът му незаслужено отпадна от домакина Русия на 1/8-финала на световното първенство. Според него резултатът е несправедлив. “Ла Фурия” отпадна след изпълнение на дузпи с общ резултат 4:5.