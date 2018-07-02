Селекционерът на Дания: Дузпите са брутални

“Тримата ни най-добри изпълнители на дузпи пропуснаха от бялата точка тази вечер. Но това се случва при дузпите, това е бруталната страна на футбола. Хърватия е най-добрият отбор на контраатака в Еворпа. Затова бе важно да държим контрола над мача и смятам, че го направихме, особено през втората част”, заяви Харейде.

Селекционерът на Дания Оге Харейде не скри разочарованието си след отпадането на тима му от световното първенство по футбол в Русия. “Червеният динамит” загуби с дузпи от Хърватия, а наставникът смята, че това е много брутален начин да отпаднеш от такъв форум.

ВИДЕО ОТ МОНДИАЛ 2018 ТУК!