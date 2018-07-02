Далич: Това е щастлива драма

“Останахме силни психически и контролирахме срещата. Това е награда за цялата тежка работа, която вършим. Досега печелехме с добра игра, но понякога идват и трудни моменти. Този път не се представихме на нивото от първите три мача. След тази побаде обаче вярата ми в отбора става дори още по-силна. Даниел Субашич е големият герой тази вечер. Той спаси три дузпи, а това не се вижда всеки ден. Той ни измъкна в най-важния момент и можем само да му благодарим”, допълни наставникът.

Селекционерът на Хърватия Златко Далич бе повече от щастлив след като неговият тим достигна до 1/4-финала на световното първенство в Русия. “Шахматистите” обаче трябваше да страдат до последно и да преминат през рулетката на дузпите, за да си осигурят среща с домакина Русия в следващата фаза. Наставникът обаче смята, че това е “щастлива драма”.“Това е щастлива драма. Мачът бе много тежък, невероятна битка, но ние стигнахме до победата, защото сме по-добрият отбор. Направихме още една крачка напред. Такава е нашата цел, защото сме тук, за да направим нещо голямо. Благодаря на феновете, които ни подкрепиха. Тази победа е за цяла Хърватия - насладете й се”, каза Далич след мача.

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