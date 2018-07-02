Модрич: Не знам как пропуснах дузпата

Халфът на Хърватия Лука Модрич за малко да се превърне в големия грешник за своя тим в 1/8-финала срещу Дания. При резултат 1:1 той пропусна дузпа в 117-ата минута на продълженията. Все пак това не се оказа фатално, а и футболистът на Реал Мадрид се реваншира при изпълнението на дузпите, когато бе точен от бялата точка.“Бе много топло и много трудно за тичане. Не знам защо пропуснах дузпата, при положение, че цяла сутрин се подготвях как да отбележа срещу Шмайхел”, заяви Модрич.