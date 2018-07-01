Иниеста обяви края на кариерата си в националния отбор

|Група A
|Русия
|5:0КР
|Саудитска Арабия
|Група B
|Португалия
|3:3КР
|Испания
|Група E
|Коста Рика
|0:1КР
|Сърбия
|Група F
|Швеция
|1:0КР
|Южна Корея
|Група B
|Португалия
|1:0КР
|Мароко
|Група A
|Уругвай
|1:0КР
|Саудитска Арабия
|Група E
|Бразилия
|2:0КР
|Коста Рика
|Група F
|Южна Корея
|1:2КР
|Мексико
|Група A
|Саудитска Арабия
|2:1КР
|Египет
|Група B
|Иран
|1:1КР
|Португалия
|Група F
|Южна Корея
|2:0КР
|Германия
|Група E
|Швейцария
|2:2КР
|Коста Рика
|
Иниеста обяви края на кариерата си в националния отбор01 юли 2018 | 22:18 - Обновена
|Титуляри
|Давид Де Хеа
|1
|1
|Игор Акинфеев
|Начо Фернандес
|4
|3
|Иля Кутепов
|Жерард Пике
|3
|4
|Сергей Игнашевич
|Серхио Рамос
|15
|13
|Фьодор Кудряшов
|Жорди Алба
|18
|2
|Марио Фернандес
|Коке
|8
|7
|Далер Кузяев
|Серхио Бускетс
|5
|11
|Роман Зобнин
|Марко Асенсио
|20
|18
|Юри Жирков
|Давид Силва
|21
|19
|Александър Самедов
|Иско
|22
|17
|Александър Головин
|Диего Коща
|19
|22
|Артьом Дзюба
|Резерви
|Андрес Иниеста
|6
|10
|Фьодор Смолов
|Даниел Карвахал
|2
|21
|Александър Ерохин
|Родриго
|9
|6
|Денис Черишев
|Яго Аспас
|17
|14
|Владимир Гранат
|Марко Асенсиоизлиза
|104'
|Родриговлиза
|97'
|Далер Кузяевизлиза
|Александър Ерохинвлиза
|Диего Кощаизлиза
|80'
|Яго Аспасвлиза
|71'
|Роман Зобнинжълт картон
|Начо Фернандесизлиза
|70'
|Даниел Карвахалвлиза
|Давид Силваизлиза
|67'
|Андрес Иниеставлиза
|65'
|Артьом Дзюбаизлиза
|Фьодор Смоловвлиза
|61'
|Александър Самедовизлиза
|Денис Черишеввлиза
|54'
|Иля Кутеповжълт картон
|46'
|Юри Жирковизлиза
|Владимир Гранатвлиза
|41'
|Артьом Дзюбадузпа
|Жерард Пикежълт картон
|40'
|Сергей Игнашевичавтогол
|12'
|Мондиал 2018
|М
|П
|Р
|З
|Г
|точки
|1
|Уругвай
|
3
|
3
|
0
|
0
|
5:0 (5)
|
9
|2
|Русия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
8:4 (4)
|
6
|3
|Саудитска Арабия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:7 (-5)
|
3
|4
|Египет
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2:6 (-4)
|
0
|1
|Испания
|
3
|
1
|
2
|
0
|
6:5 (1)
|
5
|2
|Португалия
|
3
|
1
|
2
|
0
|
5:4 (1)
|
5
|3
|Иран
|
3
|
1
|
1
|
1
|
2:2 (0)
|
4
|4
|Мароко
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:4 (-2)
|
1
|1
|Франция
|
3
|
2
|
1
|
0
|
3:1 (2)
|
7
|2
|Дания
|
3
|
1
|
2
|
0
|
2:1 (1)
|
5
|3
|Перу
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:2 (0)
|
3
|4
|Австралия
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:5 (-3)
|
1
|1
|Хърватия
|
3
|
3
|
0
|
0
|
7:1 (6)
|
9
|2
|Аржентина
|
3
|
1
|
1
|
1
|
3:5 (-2)
|
4
|3
|Нигерия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3:4 (-1)
|
3
|4
|Исландия
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:5 (-3)
|
1
|1
|Бразилия
|
3
|
2
|
1
|
0
|
5:1 (4)
|
7
|2
|Швейцария
|
3
|
1
|
2
|
0
|
5:4 (1)
|
5
|3
|Сърбия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:4 (-2)
|
3
|4
|Коста Рика
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:5 (-3)
|
1
|1
|Швеция
|
3
|
2
|
0
|
1
|
5:2 (3)
|
6
|2
|Мексико
|
3
|
2
|
0
|
1
|
3:4 (-1)
|
6
|3
|Южна Корея
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3:3 (0)
|
3
|4
|Германия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:4 (-2)
|
3
|1
|Белгия
|
3
|
3
|
0
|
0
|
9:2 (7)
|
9
|2
|Англия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
8:3 (5)
|
6
|3
|Тунис
|
3
|
1
|
0
|
2
|
5:8 (-3)
|
3
|4
|Панама
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2:11 (-9)
|
0
|1
|Колумбия
|
3
|
2
|
0
|
1
|
5:2 (3)
|
6
|2
|Сенегал
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4:4 (0)
|
4
|3
|Япония
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4:4 (0)
|
4
|4
|Полша
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:5 (-3)
|
3
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
|
Източник Sportal.bg
|Прочетена 3566
Няма коментари.