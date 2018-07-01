БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Черчесов: Резултатите дойдоха точно навреме

01 юли 2018 | 20:48 - Обновена
Черчесов: Резултатите дойдоха точно навреме
Селекционерът на Русия Станислав Черчесов бе много развълнуван от факта, че домакинът на Мондиал 2018 отстрани Испания след изпълнение на дузпи (4:3) и се класира за 1/4-финалите. Според него резултатите са дошли в най-подходящия момент, но отборът има още много работа.

"Извинявайте, но сега съм под много силна емоция и съвсем не мога да мисля. За феновете само ще кажа, че винаги, дори когато ни критикуваха, сме им благодарили за подкрепата. Днес те също бяха страхотни. Последните две години се готвим много сериозно и мисля, че резултатите дойдоха точно навреме. Но имаме още много работа", заяви Черчесов.
Мондиал 2018
1/8 кръг, неделя 1 юли
Испания
4:5краен резулат
Русия
Стадион: Лужники
Съдия: Бьорн Кайперс
1
3
15
18
2
6
5
8
22
9
17
1
4
14
13
2
3
21
11
17
6
10
Фернандо Йеро
Станислав Черчесов
4-2-3-1
3-4-2-1
Титуляри
Давид Де Хеа Давид Де Хеа1 Игор Акинфеев1 Игор Акинфеев
Начо Фернандес Начо Фернандес4 Иля Кутепов3 Иля Кутепов
Жерард Пике Жерард Пике3 Сергей Игнашевич4 Сергей Игнашевич
Серхио Рамос Серхио Рамос15 Фьодор Кудряшов13 Фьодор Кудряшов
Жорди Алба Жорди Алба18 Марио Фернандес2 Марио Фернандес
Коке Коке8 Далер Кузяев7 Далер Кузяев
Серхио Бускетс Серхио Бускетс5 Роман Зобнин11 Роман Зобнин
Марко Асенсио Марко Асенсио20 Юри Жирков18 Юри Жирков
Давид Силва Давид Силва21 Александър Самедов19 Александър Самедов
Иско Иско22 Александър Головин17 Александър Головин
Диего Коща Диего Коща19 Артьом Дзюба22 Артьом Дзюба
Резерви
Андрес Иниеста Андрес Иниеста6 Фьодор Смолов10 Фьодор Смолов
Даниел Карвахал Даниел Карвахал2 Александър Ерохин21 Александър Ерохин
Родриго Родриго9 Денис Черишев6 Денис Черишев
Яго Аспас Яго Аспас17 Владимир Гранат14 Владимир Гранат
излиза   104'
влиза  
97'   излиза
  влиза
излиза   80'
влиза  
71'   жълт картон
излиза   70'
влиза  
излиза   67'
влиза  
65'   излиза
  влиза
61'   излиза
  влиза
54'   жълт картон
46'   излиза
  влиза
41'   дузпа
жълт картон   40'
автогол   12'
4 Голове 5
6 Ъглови удари 5
30 Центрирания 16
1 Засади 1
9 Точни удари 1
32 Тъчове 28
5 Неточни удари 3
9 Удари от вратата 11
75 Притежание на топката % 25
1 Жълти картони 2
8 Блокирани удари 1
4 Смени 4
1 Контра атаки 2
5 Извършени фалове 19
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
1:0
12'
 
 
41'
1:1
Снимка: ©Getty Images

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Източник Sportal.bg
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