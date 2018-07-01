Черчесов: Резултатите дойдоха точно навреме

"Извинявайте, но сега съм под много силна емоция и съвсем не мога да мисля. За феновете само ще кажа, че винаги, дори когато ни критикуваха, сме им благодарили за подкрепата. Днес те също бяха страхотни. Последните две години се готвим много сериозно и мисля, че резултатите дойдоха точно навреме. Но имаме още много работа", заяви Черчесов.

Селекционерът на Русия Станислав Черчесов бе много развълнуван от факта, че домакинът на Мондиал 2018 отстрани Испания след изпълнение на дузпи (4:3) и се класира за 1/4-финалите. Според него резултатите са дошли в най-подходящия момент, но отборът има още много работа.