Рамос: Доминирахме през цялото време, но това не ни помогна

"Истината е, че един от най-специфичните моменти на едно първенство е един такъв мач на директните елиминации. На нас ни беше много трудно да наложим превъзходство. Чувствахме се много горди от това, че сме испанци и трябва да защитаваме успехите на нашия отбор. Това сякаш ни тежеше. Доминирахме на практика през целия мач, но това не ни помогна особено. Наистина направихме всичко, което можахме, за да се представим на ниво. Световното първенство е мечтан форум за всеки спортист и не вярвам някой да се е пестил. Напротив. Просто руснаците са силен отбор и явно искаха победата повече от нас", заяви Рамос.

Капитанът на Испания Серхио Рамос увери, че всички в селекцията на "Ла Роха" са положили максимални усилия да се представят на ниво по време на Световното първенство. Според него в двубоя срещу Русия испанците са доминирали през цялото време, но техният съперник е силен отбор, който е искал повече победата.