Иниеста влезе като резерва за първи път от края на 2015 година

Плеймейкърът Андрес Иниеста влезе като резерва за испанския национален отбор за първи път след 2015 година. Това се случи в осминафиналния мач от Мондиал 2018 между Испания и домакина Русия. Ветеранът Иниеста се появи на терена в 67-ата минута на мястото на Давид Силва в двубоя в Москва. На 8 декември 2015 година Андрес Иниеста влезе от резервната скамейка в двубоя между Испания и Македония, спечелен от "ла фурия" с 1:0. Иниеста започна като титуляр във всички мачове на испанския отбор на Евро 2008, Евро 2012 и Евро 2016.