Ерера: Бразилия е изключителен отбор, но аз вярвам

Полузащитникът Ектор Ерера вярва, че Мексико може да се противопостави успешно на Бразилия в утрешния осминафинал на Мондиал 2018 в Самара. "Спокойни сме и сме концентрирани. Ще срещнем един от най-силните отбори в света. Но ако мечтаем да спечелим титлата, трябва да можем да се справим с всеки съперник. Готови сме напълно за утрешния мач. Искаме да се представим изумително и да продължим напред", коментира Ерера.

"Отборът на Бразилия е изключителен, футболистите в него играят в най-силните клубове в света. Но ние знаем своя потенциал. Вярвам в себе си и в съотборниците ми. Пак казвам, надявам се утре да играем добре и да продължим да мечтаем как печелим световната титла", допълни той.