Мексико ще се надява на добро съдийство срещу Бразилия

Селекционерът на мексиканския национален отбор Хуан Карлос Осорио заяви, че очаква добро съдийство в мача на 1/8-финалите на Световното първенство срещу Бразилия. Срещата ще се проведе утре в 17.00 ч. в Самара. "Надявам на добро съдийство утре в името на честната игра, не искам да критикувам никого. Трябва просто да се съсредоточим върху играта.

Не се изненадвам колко много фенове ни подкрепят. Благодарение на феновете ни имахме три "домакински" срещи в групата. Мисля, че следващият мач ще бъде малко по-различен, ще има неутрални фенове, ще има достатъчно фенове на бразилския национален отбор. Няма да седнем и да чакаме. Атакуващите футболисти на Бразилия са твърде добри, за да бъде това правилният план. Ще се придържаме към нашата идея да имаме поне четирима или пет атакуващи играчи", каза Хуан Карлос Осорио.