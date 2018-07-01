БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Азар: Ако кажем, че лесно ще победим Япония, рискуваме много

01 юли 2018 | 18:06 - Обновена
Капитанът на националния отбор на Белгия Еден Азар заяви, че в отбора ще подходят с уважение към съперника си на осминафиналите на Мондиал 2018 - Япония. Двата отбора излизат един срещу друг утре в 21.00 часа в Ростов-на-Дон.
"Преди две години ние загубихме от Уелс на Евро 2016. Нашият отбор е силен, по-добър и знаем какво правим. Сега се изправяме срещу друг съперник, а Япония няма нищо общо с Уелс. Основната ни цел е да победим и да се класираме за четвъртфиналите. Япония е добър отбор с добри футболисти. Но ако преди срещата кажем, че лесно ще спечелим, рискуваме много", заяви Азар на пресконференцията преди двубоя.
"Дали мислим за мач срещу Бразилия? Сега играем срещу Япония. Резултатът от Бразилия - Мексико все още не е известен. Предстои ни двубой с японците. С Англия също играхме за победа", добави капитанът на Белгия.
На европейското първенство по футбол през 2016 година Белгия загуби то Уелс на четвъртфиналите с 1:3. Еден Азар вярва, че "златното поколение" на Белгия най-накрая е "готово да блесне" на голям международен турнир. "Мондиал 2014 в Бразилия беше първото ни голямо първенство заедно. След това играхме на Евро 2016. Големите турнири са за трупане на опит, а сега повечето от нас са на възраст между 25 и 33 години. Ние имаме опит сега и мисля, че това може да направи разликата. Време е да блеснем. Имаме топ играчи, но най-важното е, че играем като отбор. В тима има 23-а футболисти, които искат да играят - видяхме това в мача срещу Англия", добави Азар.
Белгийският национал коментира и отпадането на отборите на Аржентина и Португалия, с големите звезди в съставите си Лионел Меси и Кристиано Роналдо. "Те не са вече част от световното първенство, така че е време и ние да блеснем. Просто искам да стигнем до четвъртфинал, полуфинал и се надявам и до финал. Меси и Роналдо не са тук, но има много добри играчи, които все още са в Русия", коментира Еден Азар.
Мондиал 2018
1/8 кръг, понеделник 2 юли
Белгия
21:00предстои
Япония
Betfair UK Sportsbook
1.36 4.75 11
1 x 2
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
Компания 1 x 2
1.36 4.75 11
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимка: ©Getty Images

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Източник Sportal.bg
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играч на мача
  • Испания Русия
  • Хърватия Дания

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