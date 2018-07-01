Азар: Ако кажем, че лесно ще победим Япония, рискуваме много

Капитанът на националния отбор на Белгия Еден Азар заяви, че в отбора ще подходят с уважение към съперника си на осминафиналите на Мондиал 2018 - Япония . Двата отбора излизат един срещу друг утре в 21.00 часа в Ростов-на-Дон.

"Преди две години ние загубихме от Уелс на Евро 2016. Нашият отбор е силен, по-добър и знаем какво правим. Сега се изправяме срещу друг съперник, а Япония няма нищо общо с Уелс. Основната ни цел е да победим и да се класираме за четвъртфиналите. Япония е добър отбор с добри футболисти. Но ако преди срещата кажем, че лесно ще спечелим, рискуваме много", заяви Азар на пресконференцията преди двубоя.

"Дали мислим за мач срещу Бразилия ? Сега играем срещу Япония. Резултатът от Бразилия - Мексико все още не е известен. Предстои ни двубой с японците. С Англия също играхме за победа", добави капитанът на Белгия.

На европейското първенство по футбол през 2016 година Белгия загуби то Уелс на четвъртфиналите с 1:3. Еден Азар вярва, че "златното поколение" на Белгия най-накрая е "готово да блесне" на голям международен турнир. "Мондиал 2014 в Бразилия беше първото ни голямо първенство заедно. След това играхме на Евро 2016. Големите турнири са за трупане на опит, а сега повечето от нас са на възраст между 25 и 33 години. Ние имаме опит сега и мисля, че това може да направи разликата. Време е да блеснем. Имаме топ играчи, но най-важното е, че играем като отбор. В тима има 23-а футболисти, които искат да играят - видяхме това в мача срещу Англия", добави Азар.