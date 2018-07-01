Тиаго Силва ще бъде капитан на Бразилия срещу Мексико

Защитникът Тиаго Силва ще бъде с капитанската лента на националния отбор на Бразилия в мача на 1/8-финалите на Световното първенство срещу Мексико. За 33-годишният футболист този мач ще бъде вторият на турнира с този статут. Силва изведе съотборниците си с лентата при победата над Коста Рика (2:0). В мачовете с Швейцария (1:1) и Сърбия (2:0), капитани бяха съответно Марсело и Миранда.