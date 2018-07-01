БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Съставите на Испания и Русия, Иниеста е на скамейката (гледайте на живо тук)

01 юли 2018 | 16:03 - Обновена
Съставите на Испания и Русия, Иниеста е на скамейката (гледайте на живо тук)
Испания излиза срещу домакина Русия на "Лужники" в третия сблъсък от 1/8-финалната фаза на Мондиал 2018. Победителят от този сблъсък ще срещне в следващата фаза някой измежду отборите на Хърватия и Дания, които играят по-късно днес.

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Фернандо Йеро е поставил изненадващо Андрес Иниеста на резервната скамейка. Марко Асенсио пък за първи път започва като титуляр за Испания на Световното първенство. Дани Карвахал и Тиаго Алкантара отстъпват местата си на Начо Фернандес и Коке. А

Станислав Черчесов не може да разчита на наказания Игор Смолов. Алан Дзагоев е възстановен от своята контузия, но е оставен на скамейката за началото. Там е и Денис Черишев. Иначе промените в състава на Русия са общо четири - Марио Фернандес, Юри Жирков, Далер Кузяев и Александър Головин започват.

ИСПАНИЯ (4-2-3-1): Де Хеа; Начо, Пике, Рамос, Алба; Коке, Бускетс; Силва, Иско, Асенсио; Коща

РУСИЯ (5-3-2): Акинфеев; Марио Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Кудряшов, Жирков; Кузяев, Зобнин, Семедов; Головин, Дзюба

Мондиал 2018
1/8 кръг, неделя 1 юли
Испания
17:00предстои
Русия
Betfair UK Sportsbook
1.6 4.2 6.5
1 x 2
Стадион: Лужники
Съдия: Бьорн Кайперс
1
3
15
18
4
5
21
8
22
20
19
1
4
13
2
3
18
19
11
17
7
22
Фернандо Йеро
Станислав Черчесов
4-2-3-1
5-3-2
Титуляри
Давид Де Хеа Давид Де Хеа1 Игор Акинфеев1 Игор Акинфеев
Начо Фернандес Начо Фернандес4 Марио Фернандес2 Марио Фернандес
Жерард Пике Жерард Пике3 Иля Кутепов3 Иля Кутепов
Серхио Рамос Серхио Рамос15 Сергей Игнашевич4 Сергей Игнашевич
Жорди Алба Жорди Алба18 Фьодор Кудряшов13 Фьодор Кудряшов
Коке Коке8 Юри Жирков18 Юри Жирков
Серхио Бускетс Серхио Бускетс5 Александър Самедов19 Александър Самедов
Давид Силва Давид Силва21 Роман Зобнин11 Роман Зобнин
Иско Иско22 Далер Кузяев7 Далер Кузяев
Марко Асенсио Марко Асенсио20 Артьом Дзюба22 Артьом Дзюба
Диего Коща Диего Коща19 Александър Головин17 Александър Головин
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
Компания 1 x 2
1.6 4.2 6.5
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимка: ©Getty Images

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ВАСИЛ СУМРАЧКИ
редактор - отдел "Футбол"		 Прочетена 3078

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