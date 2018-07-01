Стоичков: Няма да ѝ е лесно на Испания

"Няма да е лесно на Испания. Всеки говори, че тя попадна в мача с Русия като фаворит. Да, на лист всеки е фаворит, но Русия за два мача направи нещо, което не успя да стори преди Световното първенство от 7-8 загубени мача. Видях, че в първите два мача иимаха много шансове за голове. Мисля, че ентусиазмът на Русия ще превъзмогне всичко. Познавайки Черчесов, ще заложи на най-добрия състав, който може да изкара Русия и мисля, че ще направи така, че целият им отбор ще дава двойно-тройно повече от испанския отбор", коментира Камата.