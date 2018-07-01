БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Стоичков: Няма да ѝ е лесно на Испания

01 юли 2018 | 14:16 - Обновена
Христо Стоичков сподели пред БНТ вижданията си за предстоящия мач между Испания и домакините от Русия.
"Няма да е лесно на Испания. Всеки говори, че тя попадна в мача с Русия като фаворит. Да, на лист всеки е фаворит, но Русия за два мача направи нещо, което не успя да стори преди Световното първенство от 7-8 загубени мача. Видях, че в първите два мача иимаха много шансове за голове. Мисля, че ентусиазмът на Русия ще превъзмогне всичко. Познавайки Черчесов, ще заложи на най-добрия състав, който може да изкара Русия и мисля, че ще направи така, че целият им отбор ще дава двойно-тройно повече от испанския отбор", коментира Камата.
Мондиал 2018
1/8 кръг, неделя 1 юли
Испания
17:00предстои
Русия
Betfair UK Sportsbook
1.57 4.2 6.5
1 x 2
Стадион: Лужники
Съдия: Бьорн Кайперс
1
3
15
18
2
6
5
8
22
19
17
1
4
2
3
18
19
11
17
6
7
22
Фернандо Йеро
Станислав Черчесов
4-4-2
4-2-3-1
Титуляри
Давид Де Хеа Давид Де Хеа1 Игор Акинфеев1 Игор Акинфеев
Даниел Карвахал Даниел Карвахал2 Марио Фернандес2 Марио Фернандес
Жерард Пике Жерард Пике3 Иля Кутепов3 Иля Кутепов
Серхио Рамос Серхио Рамос15 Сергей Игнашевич4 Сергей Игнашевич
Жорди Алба Жорди Алба18 Юри Жирков18 Юри Жирков
Коке Коке8 Далер Кузяев7 Далер Кузяев
Серхио Бускетс Серхио Бускетс5 Роман Зобнин11 Роман Зобнин
Андрес Иниеста Андрес Иниеста6 Александър Самедов19 Александър Самедов
Иско Иско22 Александър Головин17 Александър Головин
Яго Аспас Яго Аспас17 Денис Черишев6 Денис Черишев
Диего Коща Диего Коща19 Артьом Дзюба22 Артьом Дзюба
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
Компания 1 x 2
1.57 4.2 6.5
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимка: ©Getty Images

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Източник Sportal.bg
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играч на мача
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