Боатенг не мисли за отказване от националния отбор на Германия

Защитникът на Байерн Мюнхен Жером Боатенг заяви пред "Велт ам Зонтаг", че не мисли за отказване от националния отбор на Германия , въпреки критиките към представянето му на световното първенство в Русия . Световният шампион Германия сензационно отпадна още в групите на турнира.

"Заедно с всички останали играчи в отбора искаме да представяме Германия по начина, който заслужава. Силна Германия и силен национален отбор", каза 29-годишният Боатенг, който има 73 мача за Бундестима.

"Надявам се, че не само играчите ще останат, а и треньорът Йоахим Льов. Той ни даде точните инструкции за това, което трябва да правим, но ние не успяхме да ги изпълним, така че той не е виновен за отпадането ни. Мисля, че никой от нас не успя да покаже най-добрата си игра, а аз вярвам, че най-добрите ми години във футбола са пред мен", допълни Боатенг.