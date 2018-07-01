Надежда за Колумбия: Хамес може да играе срещу Англия

Травмата на колумбийския плеймейкър Хамес Родригес не е толкова сериозна и той има шанс да вземе участие в осминафиналния мач с Англия от световното първенство по футбол, съобщи Колумбийската футболна федерация. "Хамес Родригес днес премина обстойни прегледи, които показаха, че има само малко подуване на десния крак, но няма никакво мускулно разкъсване", се казва в съобщението на федерацията.

Родригес бе заменен още през първата част на мача със Сенегал и до последно ще бъде под въпрос за двубоя с Англия, който е във вторник в Москва от 21 часа българско време. Другите здравословни проблеми в щаба на южноамериканския тим са свързани с нападателя Мигел Борха, който не тренира в събота заради болки в коляното.