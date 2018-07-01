БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Впечатляващата Хърватия срещу непредвидимата Дания

01 юли 2018 | 06:44 - Обновена
Впечатляващата Хърватия срещу непредвидимата Дания
Вторият ден от програмата на осминафиналите на Мондиал 2018 предлага любопитния сблъсък между Хърватия и Дания. И двата тима са непобедени до момента. Хърватите демонстрираха класа в групата и записаха три победи, включително с 3:0 над Аржентина. Датчаните бяха по-пестеливи, но с 5 точки си осигуриха място в следващата фаза. 

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Двата отбора за пръв път ще се срещнат на световни финали. Те имат общо 5 мача помежду си, като балансът е равен: по две победи и едно равенство. Специалистите дават предимство на "шахматистите" заради по-силното им представяне в групите и безспорната класа на халфовете и нападателите им, които играят в най-силните европейски клубове. "Червения динамит" обаче може да избухне във всеки момент, както го е правил неведнъж на големи първенства. Датчаните разчитат на здрава защита и на таланта на Кристиан Ериксен, който е футболистът с най-много пробягани километри в първата фаза от всички играчи на първенството.

В Хърватия вече започнаха сравненията между селекцията на Златко Далич и звездния състав, който стигна до бронзовите медали на Мондиал'98. Сегашният старт на "ватрените" дори е по-силен и това само покачва очакванията. 

При успеха с 2:1 над Исландия Далич съхрани силите на всички основни футболисти, с изключение на Лука Модрич. Плеймейкърът на Реал Мадрид е движещата сила в средата на терена за хърватите, а присъствието на Иван Ракитич и Милан Бадел внася необходимата сигурност. Иван Перишич е способен да развинти всяка защита, Анте Ребич блесна с невероятно попадение срещу Аржентина, а Марио Манджукич е полезен не само с головия си нюх, но и с пресирането на противниковите бранители.

Дания ще се стреми да изравни най-доброто си постижение на световно първенство - място в топ 8. Скандинавците действат подчертано дефанзивно и вкарха само два гола в трите мача в групата, но те им бяха достатъчни за победа над Перу и равенство с Исландия. Последва 0:0 с Франция, когато и двата тима бяха доволни от резултата. Само 3 от общо 32 отбора на шампионата отправиха по-малко удари от датчаните в груповата фаза, но това не притеснява селекционера Оге Харейде, който обеща днес да видим по-атакуващ футбол от неговите момчета.  

Добрата новина за Харейде е завръщането на Юсуф Поулсен. Нападателят на РБ (Лайпциг) не игра срещу "петлите" заради наказание, но днес ще е титуляр. Атаката ще води Николай Йоргенсен, по десния фланг ще му помага Пионе Систо, а зад Ериксен ще действат Ласе Шьоне и Томас Дилейни.

Мондиал 2018, осминафинали:

ХЪРВАТИЯ - ДАНИЯ

Вероятни състави:

ХЪРВАТИЯ (4-2-3-1): Субашич; Върсалко, Ловрен, Вида, Стринич; Ракитич, Бадел; Ребич, Модрич, Перишич; Манджукич
Селекционер: З. Далич
ДАНИЯ (4-2-3-1): Шмайхел; Ларсен, Кристенсен, Кяер, Далсгаард; Шьоне, Дилейни; Систо, Ериксен, Поулсен; Йоргенсен
Селекционер: О. Харейде

СЪДИЯ: Нестор Питана (Аржентина)
СТАДИОН: "Нижний Новгород"
НАЧАЛО: 21:00 часа

ВИДЕО ОТ МОНДИАЛ 2018!
Мондиал 2018
1/8 кръг, неделя 1 юли
Хърватия
21:00предстои
Дания
Betfair UK Sportsbook
1.8 3.4 5.5
1 x 2
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
Компания 1 x 2
1.8 3.4 5.5
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст

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КРАСИМИР ГЪЛЪБОВ
редактор - отдел "Футбол" и "Спорт"		 Прочетена 155

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играч на мача
  • Испания Русия
  • Хърватия Дания

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