БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Трябва да забравим победите до момента, призова Модрич

01 юли 2018 | 04:01 - Обновена
Плеймейкърът на Хърватия Лука Модрич заяви, че неговите съотборници трябва да забравят представянето си в предварителната група, което обра толкова овации от медии и фенове до момента. Хърватия трябва да се концентрира върху предстоящата среща с Дания на осминафинала днес.

"Да, наистина играхме фантастично в групата. И трябва да се гордеем с това. Но тази срещао, която идва, трябва да ни накара да забравим всичко и да се опитаме просто да пренесем играта си от първите три мача и в следващия, който вече е от елиминациите, заяви Модрич, който говори на пресконференция. Той добави, че тимът вече се надъхва от легендарните си предшественици, които завършиха 3-и на Мондиал 98 във Франция. Тогава Хърватия за първи и опследен път до днес премина групите на Световно първенство.

"Крайно време е това поколение да преодолее тази пречка, която не можем да прескочим от 1998-а година насам. Очаквам, че ще успеем да направим пробив над осминафиналите, добави звездата на Реал Мадрид.
Мондиал 2018
1/8 кръг, неделя 1 юли
Хърватия
21:00предстои
Дания
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1.8 3.4 5.5
1 x 2
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
Компания 1 x 2
1.8 3.4 5.5
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст

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Източник Sportal.bg
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играч на мача
  • Испания Русия
  • Хърватия Дания

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