Златко Далич: Срещу Дания трябва да затвърдим постигнатото в групата

"Имаме максимално високо уважение към датския тим. За това говори и фактът, че не са губили вече 18 мача. Очаква ни много труден двубой и това, че спечелихме и трите си мача в групата, няма да означава нищо, ако не победим Дания", каза Далич.

"За да победим Дания, ще трябва да се представим като истински отбор и всички - играчи и треньорски щаб, да бъдем като едно", допълни 51-годишният специалист.