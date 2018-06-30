БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Карлос Санчес: Можем да се справим с Англия и без Хамес

30 юни 2018 | 17:25
Полузащитникът Карлос Санчес смята, че Колумбия има достатъчно оръжия, за да се справи с Англия на осминафиналите на футболния Мондиал 2018, дори и ако се наложи да играе без една от големите си звезди Хамес Родригес. Хамес получи контузия и беше заменен принудително след половин час игра при победата преди два дни над Сенегал с 1:0, която осигури на южноамериканците първото място в група "Н". "Хамес е ключов футболист за нас, но ако той не може да играе, друг ще влезе на неговото място и ще се опита да направи разликата. Всички в състава са готови. Те нямаше да бъдат тук, ако това не беше така", коментира Санчес.
Той определи Англия като фаворит в срещата в Москва във вторник. "Наясно сме, че Англия е фаворит. Те имат забележителна история, измислили са футбола и разполагат с топ играчи. Но ние също имаме своите оръжия, за да ги затрудним. Ще имаме нашите шансове. Досега срещнахме три отбора с различен стил на игра и смятам, че се представихме добре срещу всеки един от тях", коментира той.
Санчес започна като титуляр в първия двубоя на Мондиал 2018 срещу Япония, но беше изгонен за умишлена игра с ръка още в третата минута при загубата от азиатците с 1:2. "Началото не беше добро, но най-лошото беше, че трябваше да напусна рано мача и оставих моите съотборници с човек по-малко. Но въпреки това, макар и с 10 души играхме на ниво", смята той.
"Кейн е емблематичен за Англия и показа класата си на това Световно първенство. Но не е само той. Съперникът разполага и с други опасни играчи. В последния мач в тяхната група те получиха възможност да дадат почивка на някои от основните си футболисти и се възползваха. Ще имат повече свежест, но това няма съществено значение. Всеки от нас е готов да даде всичко от себе си", каза той.
Мондиал 2018
1/8 кръг, вторник 3 юли
Колумбия
21:00предстои
Англия
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимка: ©Getty Images
Източник Sportal.bg
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играч на мача
  • Франция Аржентина
  • Уругвай Португалия

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