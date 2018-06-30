Карлос Санчес: Можем да се справим с Англия и без Хамес

Полузащитникът Карлос Санчес смята, че Колумбия има достатъчно оръжия, за да се справи с Англия на осминафиналите на футболния Мондиал 2018, дори и ако се наложи да играе без една от големите си звезди Хамес Родригес. Хамес получи контузия и беше заменен принудително след половин час игра при победата преди два дни над Сенегал с 1:0, която осигури на южноамериканците първото място в група "Н". "Хамес е ключов футболист за нас, но ако той не може да играе, друг ще влезе на неговото място и ще се опита да направи разликата. Всички в състава са готови. Те нямаше да бъдат тук, ако това не беше така", коментира Санчес.

Той определи Англия като фаворит в срещата в Москва във вторник. "Наясно сме, че Англия е фаворит. Те имат забележителна история, измислили са футбола и разполагат с топ играчи. Но ние също имаме своите оръжия, за да ги затрудним. Ще имаме нашите шансове. Досега срещнахме три отбора с различен стил на игра и смятам, че се представихме добре срещу всеки един от тях", коментира той.

Санчес започна като титуляр в първия двубоя на Мондиал 2018 срещу Япония, но беше изгонен за умишлена игра с ръка още в третата минута при загубата от азиатците с 1:2. "Началото не беше добро, но най-лошото беше, че трябваше да напусна рано мача и оставих моите съотборници с човек по-малко. Но въпреки това, макар и с 10 души играхме на ниво", смята той.

"Кейн е емблематичен за Англия и показа класата си на това Световно първенство. Но не е само той. Съперникът разполага и с други опасни играчи. В последния мач в тяхната група те получиха възможност да дадат почивка на някои от основните си футболисти и се възползваха. Ще имат повече свежест, но това няма съществено значение. Всеки от нас е готов да даде всичко от себе си", каза той.