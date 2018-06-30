БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Испания няма победа срещу домакин на финалната фаза на Мондиал

30 юни 2018 | 16:18 - Обновена
Световният шампион от Мондиал 2010 Испания утре ще излезе като големият фаворит в 1/8-финалния двубой срещу домакините от Русия, но според статистиката това не е така. Досега иберийците на три пъти са се изправяли срещу домакините в мачове от втория етап на съответното Световно първенство, като нито веднъж не са продължавали напред.
Първият случай е през далечната 1934 г., когато на 1/4-финалната фаза Испания среща Италия във Флоренция. Двата тима завършват 1:1, но тогава все още не са въведени изпълненията на дузпи. Затова ден по-късно играят за втори път помежду си, като италианците печелят с 1:0 с гол на Джузепе Меаца. Испанците се оплакват от съдийските отсъждания, като освен това са принудени да играят със 7 промени в състава си заради грубата игра на опонентите им в предходния двубой.
На Мондиал 1950 Испания играе с домакините от Бразилия на "Маракана". Двубоят е от втората фаза на турнира, който тогава се състои не от една, а от две групови фази. "Селесао" са безмилостни и ги побеждават с 6:1.
Най-пресният пример е от първенството в Южна Корея и Япония през 2002 г., когато "Ла Фурия Роха" се изправя на 1/4-финалите именно срещу "тигрите от Азия". Тогава главният рефер Гамал ел Гандур отменя два редовни гола на Испания и така след 0:0 в редовното време и продълженията се стига до дузпи. Там Южна Корея триумфира с 5:3. Интересното е, че сегашният селекционер на иберийците Фернандо Йеро е титуляр в този мач, като дори отбелязва първата дузпа за своя отбор.
Мондиал 2018
1/8 кръг, неделя 1 юли
Испания
17:00предстои
Русия
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимка: ©Getty Images

Още по темата
Калоян Антонов
Репортер отдел "Футбол"		 Прочетена 190

Коментирай



Няма коментари.


›› Видео

Намеса на VAR и изравнителен гол на Яго Аспас спасиха Испания срещу Мароко
Мароко шокира Испания с гол на Ен Насири
Гредата спаси Де Хеа и Испания след бомба на Амрабат
Иско изравни бързо за Испания срещу Мароко
Халид Бутаиб изведе сензационно Мароко в мача срещу Испания
Испания измъкна скъпоценно равенство срещу Мароко с гол в 91-та минута

›› Отбори

АвстралияАвстралия АнглияАнглия АржентинаАржентина БелгияБелгия БразилияБразилия ГерманияГермания ДанияДания ЕгипетЕгипет ИранИран ИсландияИсландия ИспанияИспания КолумбияКолумбия Коста РикаКоста Рика МарокоМароко МексикоМексико НигерияНигерия ПанамаПанама ПеруПеру ПолшаПолша ПортугалияПортугалия РусияРусия Саудитска АрабияСаудитска Арабия СенегалСенегал СърбияСърбия ТунисТунис УругвайУругвай ФранцияФранция ХърватияХърватия ШвейцарияШвейцария ШвецияШвеция Южна КореяЮжна Корея ЯпонияЯпония
играч на мача
  • Франция Аржентина
  • Уругвай Португалия

Двубоите на деня

На живо Студио "Трето полувреме" преди Франция - Аржентина

Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.

За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.

Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.

Ако натиснете бутона Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в Политиката за поверителност и Политиката за бисквитките.

Защо е необходимо моето съгласие?

Настройки