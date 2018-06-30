Черишев: Русия може да победи всеки

Полузащитникът Денис Черишев смята, че националния отбор на Русия по футбол може да победи всеки съперник. Черишев вкара три гола за "Сборная" в груповата фаза, а на осминафиналите домакините на Мондиал 2018 срещат Испания, където той е роден.

"За мен най-важното е да продължим. Ако вкарам, ще бъда щастлив. Но най-щастлив ще бъда, ако се класираме напред. Лично аз смятам, че сме способни да победим всеки съперник. Трябва да вярваме и да мислим само за победа", коментира Черишев.

"Испания има прекрасни играчи, може би дори това е най-добрият отбор в света. Но в съвременния футбол всеки може да победи всеки. Ще бъде трудно, защото съперникът разполага с блестящи изпълнители. Но и ние имаме своите силни страни и ще се опитаме да ги използваме. Аз съм готов. Ако треньорът ми гласува доверие, ще дам всичко от себе си", допълни той.