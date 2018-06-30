Мексиканските национали разгледаха забележителностите в Москва

Селекционерът на Мексико и част от футболистите на тима разгледаха забележителностите на руската столица Москва преди осминафиналния сблсък срещу Бразилия на Мондиал 2018. Три дни преди срещата Хуан Карлос Осорио и няколко играчи посетиха Червения площад вчера, когато в тима получиха половин ден почивка.

Капитанът Андрес Гуардадо заедно със съпругата и сина си Максимо, защитниците Хесус Гаярдо и Едсон Алварес, полузащитникът Хавиер Акино, нападателят Раул Хименес и Хуан Карлос Осорио прекараха няколко часа в центъра на Москва. Мексико и Бразилия играят в понеделник в Самара от 17.00 часа. Възпитаниците ма Осорио имат шанс да се класират за четвъртфиналите на световно първенство за първи път след 1970 и 1986 година, когато бяха домакини на шампионатите.