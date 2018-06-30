Двама англичани пропуснаха днешната тренировка

Двама играчи не взеха участие в днешната тренировка на Англия. От групата липсваха полузащитникът Рубен Лофтъс-Чийк, който тренира индивидуално заради контузия, както и халфът Фабиан Делф, който получи разрешение да се прибере у дома заради раждането на третото си дете. Лофтъс-Чийк работи във фитнеса, но травмата му не е тежка и той ще бъде на линия за осминафиналния мач срещу Колумбия. Срещата е във вторник в Москва. Един от основните играчи на англичаните - Деле Али, който пропусна последните два мача на тима заради контузия в бедрото, поднови тренировки и се очаква да започне като титуляр срещу Колумбия.