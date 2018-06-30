Френски национал ще дари премията си от Модиал 2018 за благотворителност

Нападателят на националния отбор по футбол на Франция Килиан Мбапе ще дари за благотворителни каузи всичките пари, които ще спечели от участието си на Мондиал 2018 в Русия, съобщава вестник "Екип". 19-годишният футболист е убеден, че играчите не трябва да получават пари, когато играят за своята страна. Според медиите, за всеки мач от световното първенство в Русия Мбапе ще получи 20 хиляди евро, плюс допълнителни премии за отбелязани голове. В Русия той е изиграл три срещи до момента и е отбелязал един гол.