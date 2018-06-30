БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Френски национал ще дари премията си от Модиал 2018 за благотворителност

30 юни 2018 | 13:27 - Обновена
Нападателят на националния отбор по футбол на Франция Килиан Мбапе ще дари за благотворителни каузи всичките пари, които ще спечели от участието си на Мондиал 2018 в Русия, съобщава вестник "Екип". 19-годишният футболист е убеден, че играчите не трябва да получават пари, когато играят за своята страна. Според медиите, за всеки мач от световното първенство в Русия Мбапе ще получи 20 хиляди евро, плюс допълнителни премии за отбелязани голове. В Русия той е изиграл три срещи до момента и е отбелязал един гол.
Мондиал 2018
1/8 кръг, събота 30 юни
Франция
17:00предстои
Аржентина
Betfair UK Sportsbook
2.45 3.1 3.4
1 x 2
Стадион: Казан Арена
Съдия: Алиреза Фагхани
1
4
5
21
6
13
2
9
7
11
10
12
16
17
2
3
7
11
15
14
10
9
Дидие Дешан
Хорхе Сампаоли
4-2-3-1
4-4-2
Титуляри
Юго Лорис Юго Лорис1 Франко Армани12 Франко Армани
Бенжамен Павар Бенжамен Павар2 Габриел Меркадо2 Габриел Меркадо
Рафаел Варан Рафаел Варан4 Николас Отаменди17 Николас Отаменди
Самюел Юмтити Самюел Юмтити5 Маркос Рохо16 Маркос Рохо
Люка Ернандес Люка Ернандес21 Николас Таляфико3 Николас Таляфико
Н'Голо Канте Н'Голо Канте13 Евер Банега7 Евер Банега
Пол Погба Пол Погба6 Хавиер Маскерано14 Хавиер Маскерано
Килиан Мбапе Килиан Мбапе10 Енцо Перес15 Енцо Перес
Антоан Гризман Антоан Гризман7 Анхел ди Мария11 Анхел ди Мария
Усман Дембеле Усман Дембеле11 Гонсало Игуаин9 Гонсало Игуаин
Оливие Жиру Оливие Жиру9 Лионел Меси10 Лионел Меси
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
Компания 1 x 2
2.45 3.1 3.4
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимка: ©Getty Images
Източник Sportal.bg
 Прочетена 1907

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играч на мача
  • Франция Аржентина
  • Уругвай Португалия

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