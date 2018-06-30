Черчесов видя начин да затрудни Испания

Селекционерът на Русия Станислав Черчесов е проучил в детайли стила на игра на Испания и не очаква изненади от съперника в осминафиналния мач от световното първенство. Русия и Испания ще играят утре на "Лужники" в Москва от 17.00 часа.

"Наясно сме със стила на игра на Испания. Трудно се противодейства на такъв отбор, но ние ще се постараем. Играхме срещу испанците, когато ги водеше Лопегети. Не искам да конкретизирам, но сега Испания играе малко по-различно при Йеро", каза Черчесов.

Както е известно, ден преди старта на шампионата Хулен Лопетеги бе уволнен, тъй като без разрешението на Испанската федерация подписа договор с Реал Мадрид. На мястото на Лопетеги бе назначен Фернандо Йеро. Защитникът на Сборная Сергей Игнашевич коментира, че Испания дава свободни пространства в своята половина и Русия ще опита да се възползва от това. "Защитниците на Испания дават свободни пространства и възможности за контраатаки. Мароканците и иранците се възползваха и създадоха положения, надявам се и ние да го сторим", каза Игнашевич.