БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Черчесов видя начин да затрудни Испания

30 юни 2018 | 12:46
Селекционерът на Русия Станислав Черчесов е проучил в детайли стила на игра на Испания и не очаква изненади от съперника в осминафиналния мач от световното първенство. Русия и Испания ще играят утре на "Лужники" в Москва от 17.00 часа.
"Наясно сме със стила на игра на Испания. Трудно се противодейства на такъв отбор, но ние ще се постараем. Играхме срещу испанците, когато ги водеше Лопегети. Не искам да конкретизирам, но сега Испания играе малко по-различно при Йеро", каза Черчесов.
Както е известно, ден преди старта на шампионата Хулен Лопетеги бе уволнен, тъй като без разрешението на Испанската федерация подписа договор с Реал Мадрид. На мястото на Лопетеги бе назначен Фернандо Йеро. Защитникът на Сборная Сергей Игнашевич коментира, че Испания дава свободни пространства в своята половина и Русия ще опита да се възползва от това. "Защитниците на Испания дават свободни пространства и възможности за контраатаки. Мароканците и иранците се възползваха и създадоха положения, надявам се и ние да го сторим", каза Игнашевич.
Мондиал 2018
1/8 кръг, неделя 1 юли
Испания
17:00предстои
Русия
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимка: ©Getty Images
Източник Sportal.bg
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играч на мача
  • Франция Аржентина
  • Уругвай Португалия

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