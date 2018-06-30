Цялата фамилия на Меси ще подкрепя Аржентина срещу Франция в Казан

Цялото семейство на на Лионел Меси пристигна в Казан да подкрепя Аржентина в осминафиналния мач срещу Франция днес. На трибуните ще бъдат съпругата на играча и децата му, както и родителите му, братята и племенниците. Тв каналът TyC Sports публикува видео с пристигането на съпругата на Меси, която носи на ръце сина им Матео.