БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Ериксен: Не съм по-слаб от Модрич

30 юни 2018 | 09:15 - Обновена
Полузащитникът на Дания Кристиан Ериксен демонстрира самочувствие при сравнението с плеймейкъра на Хърватия Лука Модрич. Двамата ще се срещнат един срещу друг на терена в осминафиналния мач между Дания и Хърватия от Мондиал 2018. Ериксен, който бе избран за играч на мача при равенството 1:1 срещу Австралия в групите, вярва, че ще успее да помогне на Дания да преодолее тима на Хърватия.
"Не мисля, че съм по-слаб играч от Модрич. В последните дни има доста внимание към мен, но това не ми пречи. Важното е да съм полезен за отбора", коментира Ериксен. Помощник-треньорът на датчаните Йон Дал Томасон се изказа ласкаво за Ериксен. "Ериксен е по-ефективен от Модрич по отношение на голове и асистенции. Кристиан е отборен играч, има огромна енергия и покрива голям периметър от терена", каза Томасон.
Мондиал 2018
1/8 кръг, неделя 1 юли
Хърватия
21:00предстои
Дания
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимка: ©Getty Images

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Източник Sportal.bg
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