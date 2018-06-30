Ериксен: Не съм по-слаб от Модрич

Полузащитникът на Дания Кристиан Ериксен демонстрира самочувствие при сравнението с плеймейкъра на Хърватия Лука Модрич . Двамата ще се срещнат един срещу друг на терена в осминафиналния мач между Дания и Хърватия от Мондиал 2018. Ериксен, който бе избран за играч на мача при равенството 1:1 срещу Австралия в групите, вярва, че ще успее да помогне на Дания да преодолее тима на Хърватия.

"Не мисля, че съм по-слаб играч от Модрич. В последните дни има доста внимание към мен, но това не ми пречи. Важното е да съм полезен за отбора", коментира Ериксен. Помощник-треньорът на датчаните Йон Дал Томасон се изказа ласкаво за Ериксен. "Ериксен е по-ефективен от Модрич по отношение на голове и асистенции. Кристиан е отборен играч, има огромна енергия и покрива голям периметър от терена", каза Томасон.