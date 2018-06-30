Затвориха фензоната в Москва заради лошо време

Фензоната в Москва временно бе затворена заради лошо време. Метеорологичните прогнози за днес са за дъжд и силен вятър. Местните власти прецениха, че е по-удачно да затворят зоната, за да не се рискува здравето на посетителите.

"Решението е заради неблагоприятната прогноза за времето, в това число резки пориви на вятъра, които се очакват на 30 юни в дневните и вечерните часове", се казва в съобщението на московските власти.