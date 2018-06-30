БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Франция и Аржентина преследват мечтата в Казан

30 юни 2018 | 04:12 - Обновена
Отборите на Франция и Аржентина откриват програмата на 1/8-финалите на Мондиал 2018 днес от 17 часа на стадиона в Казан.
Това е първи сблъсък между бивши световни шампиони по терените в Русия и се очаква с огромен интерес, като букмейкърите дават леко предимство на отбора на Франция, който разполага с огромен потенциал и млад състав, докато аржентинците са преминали зенита си, но имат в състава си гения Лионел Меси, за когото световното в Русия е последен шанс да спечели трофей с националната фланелка.
Двата колоса на световния футбол не убедиха в претенциите за трофея в мачовете от групите, но фазата на елиминациите, в които няма втори и трети шанс, ще ги накара да извадят най-добрите си качества на терена на “Казан Арена”.
Аржентинците си поиграха с нервите на феновете си, след като се промъкнаха на 1/8-финалите с безценен гол на Маркос Рохо четири минути преди края на двубоя с Нигерия, донесъл успеха с 2:1.
Французите пристигнаха в Русия с много млад отбор, който също не беше особено убедителен, макар и да постигна победи над Австралия (2:1) и Перу (1:0), а в последния си мач завършиха 0:0 с Дания и завършиха първи в групата си.
Двубоят ще бъде първи между двата тима във фазата на директните елиминации на световни първенства. Франция и Аржентина са играли 12 пъти в историята си, като балансът е в полза на южноамериканците - 6 победи срещу само 2 за “петлите”, като “гаучосите” не са допускали гол в осем от последните 11 мача помежду им.
Статистиката показва, че Франция няма загуба от тим от Южна Америка в елиминационната фаза от Мондиал 1978, когато губи именно от домакина Аржентина с 1:2. От 1986 година насам Франция винаги прескача 1/8-финалите с изключение на 2002 година, когато отпада в групите.
Тимът на Аржентина пък прескача първата фаза за 12-и път, като отново изключението е от 2002 година, когато приключва участие в групите.
Селекционерът на Франция Дидие Дешан няма да може да разчита на Бенжамен Менди, който има мускулна травма. Люка Ернандес се завръща сред титулярите, след като пропусна двубоя с Дания. Възможно е като титуляр да започне и Набил Фекир, който се включваше добре като резерва. Друга възможна промяна е появата на Джибрил Сидибе вместо Бенжамен Павар отдясно в защитата.
Колегата му Хорхе Сампаоли няма проблеми с контузени състезатели и се очаква да започне със същите 11 от ключовия мач с Нигерия.
Ако това се случи, то това ще бъде първи мач, в който чилиецът не пипа състава от 14, в които е водил Аржентина до този момент.
На Мондиал 2014, когато достигна до финала, Аржентина не спечели нито един мач от елиминациите в редовното време и сега Лионел Меси и компания също се готвят за продължителна битка, като дори тренираха дузпи.

Вероятни състави:

Франция: Лорис, Павар, Варан, Юмтити, Ернандес, Канте, Погба, Мбапе, Грийзман, Матюиди, Жиру.

Аржентина: Армани, Таляфико, Рохо, Отаменди, Меркади, Ди Мария, Банега, Масчерано, Перес, Меси, Игуаин.


Мондиал 2018
1/8 кръг, събота 30 юни
Франция
17:00предстои
Аржентина
Betfair UK Sportsbook
2.4 3 3.6
1 x 2
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
Компания 1 x 2
2.4 3 3.6
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимка: ©Getty Images

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Източник Sportal.bg
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играч на мача
  • Франция Аржентина
  • Уругвай Португалия

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