Франция и Аржентина преследват мечтата в Казан

Отборите на Франция Аржентина откриват програмата на 1/8-финалите на Мондиал 2018 днес от 17 часа на стадиона в Казан.

Двата колоса на световния футбол не убедиха в претенциите за трофея в мачовете от групите, но фазата на елиминациите, в които няма втори и трети шанс, ще ги накара да извадят най-добрите си качества на терена на “Казан Арена”.

Французите пристигнаха в Русия с много млад отбор, който също не беше особено убедителен, макар и да постигна победи над Австралия (2:1) и Перу (1:0), а в последния си мач завършиха 0:0 с Дания и завършиха първи в групата си.

Двубоят ще бъде първи между двата тима във фазата на директните елиминации на световни първенства. Франция и Аржентина са играли 12 пъти в историята си, като балансът е в полза на южноамериканците - 6 победи срещу само 2 за “петлите”, като “гаучосите” не са допускали гол в осем от последните 11 мача помежду им.

Тимът на Аржентина пък прескача първата фаза за 12-и път, като отново изключението е от 2002 година, когато приключва участие в групите.

Колегата му Хорхе Сампаоли няма проблеми с контузени състезатели и се очаква да започне със същите 11 от ключовия мач с Нигерия.