Само половината каталунци искат титла за Испания на Мондиал 2018

Малко повече от половината жители в Каталуния искат Испания да спечели титлата на световното първенство по футбол в Русия . Това сочат резултатите в анкета, публикувана от вестник "Вангуардия".

Белгия, Германия, Бразилия, 56 процента от жителите на Каталуния признават, че се надяват на победа на испанския национален отбор. В останалата част от страната показателите са значително по-високи - 81 процента. Каталунците харесват още отборите на Аржентина Франция и други.

Запитването се е провело от 19 до 22 юни и в него са участвали повече от 1.1 хиляди испанци на различна възраст, пол и финансово положение. Испания ще играе срещу домакините от Русия на осминафиналите на Мондиал 2018. Срещата е на 1 юли от 17.00 часа на стадион "Лужники" в Москва.