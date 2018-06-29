БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Оскар Табарес: Португалия не е само Кристиано Роналдо

29 юни 2018 | 20:31 - Обновена
Оскар Табарес: Португалия не е само Кристиано Роналдо
Националният отбор на Уругвай се фокусира върху психологическата подготовка и отборната игра преди осминафиналния мач на Световното първенство по футбол срещу Португалия. Това заяви селекционерът на южноамериканския тим Оскар Табарес.

"Вече сме по-близо до осъществяване на мечтите ни. Спокойни сме преди този мач. Трябва просто да създаваме положения за нашите играчи. Не искам да мисля какво ще се случи след този мач, защото това е друга страница, която още не сме отворили. Не искам и да се фокусирам върху статистики и прогнози, защото те няма да повлияят на развитието на срещата. По-важно е да се подготвим психически и да играем като отбор. Това искаме да покажем на терена", каза той.
"Португалците са европейски шампиони и са много силен отбор. Нямаме време да обмисляме различни сценарии за този мач. Трябва просто да не даваме път на емоциите ни и да покажем най-доброто, на което сме способни", добави уругвайският селекционер.

"Те ще имат няколко футболисти от шампионския си състав на терена и това говори достатъчно за класата им. А след това идва и Кристиано Роналдо - капитан и лидер на този отбор. Трябва да го спрем колективно", завърши Табарес.
Мондиал 2018
3 кръг, понеделник 25 юни
Уругвай
3:0краен резулат
Русия
Стадион: Космос Арена
Съдия: Маланг Диедиу
1
22
3
19
7
15
17
10
9
14
18
1
4
13
23
2
3
19
11
7
10
22
Оскар Табарес
Станислав Черчесов
4-3-1-2
4-2-3-1
Титуляри
Фернандо Муслера Фернандо Муслера1 Игор Акинфеев1 Игор Акинфеев
Мартин Касерес Мартин Касерес22 Игор Смолников23 Игор Смолников
Себастиан Коатес Себастиан Коатес19 Иля Кутепов3 Иля Кутепов
Диего Годин Диего Годин3 Сергей Игнашевич4 Сергей Игнашевич
Диего Лаксалт Диего Лаксалт17 Фьодор Кудряшов13 Фьодор Кудряшов
Нахитан Нандес Нахитан Нандес8 Юри Газински8 Юри Газински
Лукас Торейра Лукас Торейра14 Роман Зобнин11 Роман Зобнин
Матиас Весино Матиас Весино15 Александър Самедов19 Александър Самедов
Родриго Бентанкур Родриго Бентанкур6 Алексей Миранчук15 Алексей Миранчук
Луис Суарес Луис Суарес9 Денис Черишев6 Денис Черишев
Единсон Кавани Единсон Кавани21 Артьом Дзюба22 Артьом Дзюба
Резерви
Жоргиан Де Араскаета Жоргиан Де Араскаета10 Фьодор Смолов10 Фьодор Смолов
Кристиан Родригес Кристиан Родригес7 Марио Фернандес2 Марио Фернандес
Максимилиано Гомес Максимилиано Гомес18 Далер Кузяев7 Далер Кузяев
Единсон Каванигол Единсон Кавани  90'
Единсон Каваниизлиза Единсон Кавани 
Максимилиано Гомесвлиза Максимилиано Гомес 
Нахитан Нандесизлиза Нахитан Нандес  73'
Кристиан Родригесвлиза Кристиан Родригес 
Родриго Бентанкуризлиза Родриго Бентанкур  63'
Жоргиан Де Араскаетавлиза Жоргиан Де Араскаета 
60' Алексей Миранчук  Алексей Миранчукизлиза
Фьодор Смолов  Фьодор Смоловвлиза
Родриго Бентанкуржълт картон Родриго Бентанкур  59'
46' Юри Газински  Юри Газинскиизлиза
Далер Кузяев  Далер Кузяеввлиза
38' Денис Черишев  Денис Черишевизлиза
Марио Фернандес  Марио Фернандесвлиза
36' Игор Смолников  Игор Смолниковчервен картон
27' Игор Смолников  Игор Смолниковжълт картон
Денис Черишевавтогол Денис Черишев  23'
Луис Суаресгол Луис Суарес  10'
9' Юри Газински  Юри Газинскижълт картон
3 Голове 0
4 Ъглови удари 2
13 Центрирания 14
0 Засади 2
6 Точни удари 1
22 Тъчове 16
4 Неточни удари 1
11 Удари от вратата 7
56 Притежание на топката % 44
1 Жълти картони 2
4 Блокирани удари 1
3 Смени 3
0 Контра атаки 1
17 Извършени фалове 18
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
1:0
Луис Суарес
10'
 
2:0
Денис Черишев
23'
 
 
36'
Игор Смолников
3:0
Единсон Кавани
90'
 
Снимка: ©Getty Images

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Източник Sportal.bg
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играч на мача
  • Франция Аржентина
  • Уругвай Португалия

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