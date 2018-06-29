Оскар Табарес: Португалия не е само Кристиано Роналдо

"Вече сме по-близо до осъществяване на мечтите ни. Спокойни сме преди този мач. Трябва просто да създаваме положения за нашите играчи. Не искам да мисля какво ще се случи след този мач, защото това е друга страница, която още не сме отворили. Не искам и да се фокусирам върху статистики и прогнози, защото те няма да повлияят на развитието на срещата. По-важно е да се подготвим психически и да играем като отбор. Това искаме да покажем на терена", каза той.

"Те ще имат няколко футболисти от шампионския си състав на терена и това говори достатъчно за класата им. А след това идва и Кристиано Роналдо - капитан и лидер на този отбор. Трябва да го спрем колективно", завърши Табарес.