Саурес: Няма съперничество между мен и Кавани

Луис Суарес и Нападателите на Уругвай Единсон Кавани не си съперничат взаимно в националния отбор. Това заяви Суарес на пресконференцията преди утрешния осминафинален мач срещу Португалия . Двамата са основни футболисти в тима, който постигна три победи в груповата фаза на Мондиала. Суарес има отбелязани два гола до момента, а Кавани - едно попадение.

"Познаваме се много добре, играем заедно в националния отбор повече от 10 години. Съперничество между нас няма. И двамата сме в тима и правим всичко възможно, за да побеждаваме", заяви Суарес. Двубоят между Уругвай и Португалия ще се играе утре от 21.00 часа на стадион "Фищ" в Сочи.

"Утрешният мач е много важен и ще бъде много труден. Трябва да се концентрираме само върху двубоя и искаме спокойно да се подготвим за него. Лично аз се чувствам по-добре в момента, отколкото преди началото на турнира. След първата среща бях разочарован. Мотивацията за утре е огромна, ще видите всичко на терена", добави Суарес.