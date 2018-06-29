Успех на Бразииля гарантира големи печалби

Вечният фаворит за световната титла Бразилия излиза срещу Мексико в решителен мач от осминафиналите на Мондиал 2018 в Русия. Играчите на Селесао мечтаят за рекордна шеста титла, докато мексиканците искат да вземат скалпа и на бразилците, след като вече удариха Германия на старта на турнира. В двубоя на втори юли в Самара, Неймар и компания ще търсят седми пореден четвъртфинал за "златистите", които за последно през 1990 година отпаднаха на осминафинал от Аржентина.

Мексико пък търси първи четвъртфинал от Мондиал`86, когато на осминафинала на "Ацтека" остраниха България след победа с 2:0. На последните шест световни първенства футболистите на Мексико винаги излизат от групата, но всеки път отпадат на осминафиналите, а сега имат малшанс да се изправят срещу един от основните кандидати за купата.Именно поради това един от водещите букмейкъри Betfair е приготвил специална оферта на за двубоя Бразилия - Мексико. Срещата е от 17 часа на втори юли, а предложението е многократно увеличен коефициент за успех за Неймар, Фелипе Коутиньо и компания в редовното време. Котировката за победа на Селесао е 35.00 . Всеки, който се регистрира в сайта на Betfair , ще има възможност да се възползва от тази ставка. Максималният залог, който може да бъде направен, е едно евро.