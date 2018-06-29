БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Само една жалба срещу ВАР на първенството досега

29 юни 2018 | 17:58 - Обновена
Досега ФИФА е получила само една жалба срещу системата ВАР по време на Мондиал 2018 и тя е от Бразилската футболна конфедерация. Това съобщи на брифинг шефът на Съдийската комисия към ФИФА Пиерлуиджи Колина.

Бразилците са подали контестация след мача срещу Швейцария, завършил 1:1 срещу съдийството на мексиканския арбитър Сесар Рамос.

"Получихме жалба от Бразилия и им дадохме подробни разяснения", каза Колина.

"Много внимателно се отнасяме към мониторинга, на практика знаем всички спорни ситуации, които се случиха през тези 48 мача в групите. Не се подаваме на натиск", каза още Колина.
Най-вероятно южноамериканците са искали обяснение за неотсъдено нарушение на Стивън Цубер преди изравнителния гол на Швейцария.
Мондиал 2018
1 кръг, неделя 17 юни
Бразилия
1:1краен резулат
Швейцария
Стадион: Ростов Арена
Съдия: Сесар Рамос
1
12
2
3
14
11
20
19
17
8
10
1
13
22
6
15
23
10
14
5
17
7
Тите
Владимир Петкович
4-3-3
4-2-3-1
Титуляри
Алисон Алисон1 Ян Зомер1 Ян Зомер
Данило Данило14 Щефан Лихщайнер2 Щефан Лихщайнер
Тиаго Силва Тиаго Силва2 Фабиан Шер22 Фабиан Шер
Миранда Миранда3 Мануел Аканжи5 Мануел Аканжи
Марсело Марсело12 Рикардо Родригес13 Рикардо Родригес
Паулиньо Паулиньо15 Валон Бехрами11 Валон Бехрами
Каземиро Каземиро5 Гранит Джака10 Гранит Джака
Филипе Коутиньо Филипе Коутиньо11 Джердан Шакири23 Джердан Шакири
Вилиан Вилиан19 Блерим Джемали15 Блерим Джемали
Габриел Жезус Габриел Жезус9 Стивен Цубер14 Стивен Цубер
Неймар Неймар10 Харис Сеферович9 Харис Сеферович
Резерви
Ренато Аугусто Ренато Аугусто8 Михаел Ланг6 Михаел Ланг
Роберто Фирмино Роберто Фирмино20 Денис Закария17 Денис Закария
Фернандиньо Фернандиньо17 Брийл Емболо7 Брийл Емболо
87' Щефан Лихщайнер  Щефан Лихщайнеризлиза
Михаел Ланг  Михаел Лангвлиза
80' Харис Сеферович  Харис Сеферовичизлиза
Брийл Емболо  Брийл Емболовлиза
Габриел Жезусизлиза Габриел Жезус  79'
Роберто Фирминовлиза Роберто Фирмино 
71' Валон Бехрами  Валон Бехрамиизлиза
Денис Закария  Денис Закариявлиза
68' Валон Бехрами  Валон Бехрамижълт картон
Паулиньоизлиза Паулиньо  67'
Ренато Аугустовлиза Ренато Аугусто 
65' Фабиан Шер  Фабиан Шержълт картон
Каземироизлиза Каземиро  60'
Фернандиньовлиза Фернандиньо 
50' Стивен Цубер  Стивен Цубергол
Каземирожълт картон Каземиро  47'
31' Щефан Лихщайнер  Щефан Лихщайнержълт картон
Филипе Коутиньогол Филипе Коутиньо  20'
1 Голове 1
7 Ъглови удари 2
24 Центрирания 18
1 Засади 0
4 Точни удари 2
11 Тъчове 17
11 Неточни удари 3
9 Удари от вратата 12
58 Притежание на топката % 42
1 Жълти картони 3
5 Блокирани удари 1
3 Смени 3
1 Контра атаки 1
11 Извършени фалове 19
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
1:0
Филипе Коутиньо
20'
 
 
50'
1:1
Стивен Цубер
Снимка: ©Getty Images

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Източник Sportal.bg
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