БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Хамес няма да остане в Байерн, твърди Sky Sports

29 юни 2018 | 17:36 - Обновена
Колумбийският национал Хамес Родригес ще напусне Байерн (Мюнхен), твърди Sky Sports. Той не бил включен в плановете на новия треньор на отбора Нико Ковач.

Хамес, който е собственост на Реал Мадрид, премина при баварците под наем, чийто срок изтича през лятото на 2019 г. През този период германците имат възможност да го откупят срещу 42 млн. евро.
Важното е да се уточни, че селекцията в Байерн се прави от ръководството, а не от треньора. Преди малко повече от месец Bild написа, че мюнхенци са взели решение да откупят Хамес.

Иначе сега според Sky Sports интерес към футболиста имат Челси и Арсенал. 26-годишният колумбиец записа 39 мача за Байерн във всички турнири през миналия сезон, като отбеляза 8 гола и направи 14 асистенции.
В момента Хамес е на Мондиала в Русия, но вчера получи травма в двубоя срещу Сенегал и не се знае дали ще бъде на линия за осминафинала срещу Англия на 3 юли.
Мондиал 2018
1/8 кръг, вторник 3 юли
Колумбия
21:00предстои
Англия
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимка: ©Getty Images

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Източник Sportal.bg
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играч на мача
  • Франция Аржентина
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