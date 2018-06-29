БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Селекционерът на Мексико посочи най-добрия играч на Бразилия

29 юни 2018 | 17:00 - Обновена
Селекционерът на Мексико посочи най-добрия играч на Бразилия
Селекционерът на националния отбор на Мексико Хуан Карлос Осорио смята, че Филипе Коутиньо е най-добрият играч на бразилския национален отбор. Мексиканци и бразилци ще се срещнат в 1/8-финален двубой на Мондиал 2018 в понеделник.
"Говорих с бразилския треньор Тите. Той ме попита кой мисля, че е най-добрият му играч и аз му казах Коутиньо. Той намери отговора ми за неочакван, но се съгласи. Мисля, че Коутиньо е от решаващо значение за бразилците, защото той може да играе на всяка позиция в центъра на терена.
Надявам се, че на 1/8-финалите ще имаме добър съдия, който няма да измисли нищо допълнително. В крайна сметка това е състезание на много високо ниво. Бразилците имат специален стил на игра, който прилича на нашия. Ще се борим като равни", заяви Хуан Карлос Осорио.
Мондиал 2018
3 кръг, сряда 27 юни
Мексико
0:3краен резулат
Швеция
Стадион: Централен стадион
Съдия: Нестор Питаня
13
15
3
21
16
8
14
17
22
11
19
1
4
3
6
2
15
17
13
20
10
22
Хуан Карлос Осорио
Яне Андерсон
4-2-3-1
4-4-2
Титуляри
Гилермо Очоа Гилермо Очоа13 Робин Олсен1 Робин Олсен
Едсон Алварес Едсон Алварес21 Микаел Лустиг2 Микаел Лустиг
Карлос Салседо Карлос Салседо3 Виктор Линдельоф3 Виктор Линдельоф
Ектор Морено Ектор Морено15 Андреас Гранквист4 Андреас Гранквист
Хесус Гаярдо Хесус Гаярдо23 Лудвиг Аугустинсон6 Лудвиг Аугустинсон
Андрес Гуардадо Андрес Гуардадо18 Виктор Клаесон17 Виктор Клаесон
Ектор Ерера Ектор Ерера16 Себастиан Ларсон7 Себастиан Ларсон
Мигел Лайун Мигел Лайун7 Албин Екдал8 Албин Екдал
Карлос Вела Карлос Вела11 Емил Форшбери10 Емил Форшбери
Ървинг Лозано Ървинг Лозано22 Маркус Берг9 Маркус Берг
Хавиер Ернандес Хавиер Ернандес14 Ола Тойвонен20 Ола Тойвонен
Резерви
Марко Фабиан Марко Фабиан8 Исаак Телин22 Исаак Телин
Орибе Пералта Орибе Пералта19 Густав Свенсон13 Густав Свенсон
Хесус Корона Хесус Корона17 Оскар Хилйемарк15 Оскар Хилйемарк
Мигел Лайунизлиза Мигел Лайун  89'
Орибе Пералтавлиза Орибе Пералта 
88' Микаел Лустиг  Микаел Лустигжълт картон
Мигел Лайунжълт картон Мигел Лайун  86'
80' Албин Екдал  Албин Екдализлиза
Оскар Хилйемарк  Оскар Хилйемарквлиза
Андрес Гуардадоизлиза Андрес Гуардадо  75'
Хесус Коронавлиза Хесус Корона 
74' Едсон Алварес  Едсон Алваресавтогол
68' Маркус Берг  Маркус Бергизлиза
Исаак Телин  Исаак Телинвлиза
Хесус Гаярдоизлиза Хесус Гаярдо  65'
Марко Фабианвлиза Марко Фабиан 
62' Андреас Гранквист  Андреас Гранквистдузпа
Ектор Мореножълт картон Ектор Морено  61'
57' Себастиан Ларсон  Себастиан Ларсонизлиза
Густав Свенсон  Густав Свенсонвлиза
50' Лудвиг Аугустинсон  Лудвиг Аугустинсонгол
26' Себастиан Ларсон  Себастиан Ларсонжълт картон
Хесус Гаярдожълт картон Хесус Гаярдо  1'
0 Голове 3
7 Ъглови удари 3
22 Центрирания 21
2 Засади 1
3 Точни удари 5
25 Тъчове 10
10 Неточни удари 7
9 Удари от вратата 11
66 Притежание на топката % 34
3 Жълти картони 2
6 Блокирани удари 1
3 Смени 3
4 Контра атаки 6
13 Извършени фалове 10
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
 
50'
0:1
Лудвиг Аугустинсон
 
62'
0:2
Андреас Гранквист
 
74'
0:3
Едсон Алварес
Снимка: ©Getty Images

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Източник Sportal.bg
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фънк
(Гост) 1
отговор
29 юни 2018 | 17:47

без коутиньо бяха отпаднали Рейтинг: 10 0

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играч на мача
  • Франция Аржентина
  • Уругвай Португалия

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