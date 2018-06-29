Селекционерът на Мексико посочи най-добрия играч на Бразилия

|Група A
|Русия
|5:0КР
|Саудитска Арабия
|Група B
|Португалия
|3:3КР
|Испания
|Група E
|Коста Рика
|0:1КР
|Сърбия
|Група F
|Швеция
|1:0КР
|Южна Корея
|Група B
|Португалия
|1:0КР
|Мароко
|Група A
|Уругвай
|1:0КР
|Саудитска Арабия
|Група E
|Бразилия
|2:0КР
|Коста Рика
|Група F
|Южна Корея
|1:2КР
|Мексико
|Група A
|Саудитска Арабия
|2:1КР
|Египет
|Група B
|Иран
|1:1КР
|Португалия
|Група F
|Южна Корея
|2:0КР
|Германия
|Група E
|Швейцария
|2:2КР
|Коста Рика
|Уругвай
|30.0621:00
|Португалия
|
Селекционерът на Мексико посочи най-добрия играч на Бразилия29 юни 2018 | 17:00 - Обновена
|Титуляри
|Гилермо Очоа
|13
|1
|Робин Олсен
|Едсон Алварес
|21
|2
|Микаел Лустиг
|Карлос Салседо
|3
|3
|Виктор Линдельоф
|Ектор Морено
|15
|4
|Андреас Гранквист
|Хесус Гаярдо
|23
|6
|Лудвиг Аугустинсон
|Андрес Гуардадо
|18
|17
|Виктор Клаесон
|Ектор Ерера
|16
|7
|Себастиан Ларсон
|Мигел Лайун
|7
|8
|Албин Екдал
|Карлос Вела
|11
|10
|Емил Форшбери
|Ървинг Лозано
|22
|9
|Маркус Берг
|Хавиер Ернандес
|14
|20
|Ола Тойвонен
|Резерви
|Марко Фабиан
|8
|22
|Исаак Телин
|Орибе Пералта
|19
|13
|Густав Свенсон
|Хесус Корона
|17
|15
|Оскар Хилйемарк
|Мигел Лайунизлиза
|89'
|Орибе Пералтавлиза
|88'
|Микаел Лустигжълт картон
|Мигел Лайунжълт картон
|86'
|80'
|Албин Екдализлиза
|Оскар Хилйемарквлиза
|Андрес Гуардадоизлиза
|75'
|Хесус Коронавлиза
|74'
|Едсон Алваресавтогол
|68'
|Маркус Бергизлиза
|Исаак Телинвлиза
|Хесус Гаярдоизлиза
|65'
|Марко Фабианвлиза
|62'
|Андреас Гранквистдузпа
|Ектор Мореножълт картон
|61'
|57'
|Себастиан Ларсонизлиза
|Густав Свенсонвлиза
|50'
|Лудвиг Аугустинсонгол
|26'
|Себастиан Ларсонжълт картон
|Хесус Гаярдожълт картон
|1'
|Мондиал 2018
|М
|П
|Р
|З
|Г
|точки
|1
|Швеция
|
3
|
2
|
0
|
1
|
5:2 (3)
|
6
|2
|Мексико
|
3
|
2
|
0
|
1
|
3:4 (-1)
|
6
|3
|Южна Корея
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3:3 (0)
|
3
|4
|Германия
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:4 (-2)
|
3
|В игра
|- мин.
|Голове
|Жълти картони
|Червени картони
|Пост
|Номер
|Възраст
|
Източник Sportal.bg
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