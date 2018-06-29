Селекционерът на Мексико посочи най-добрия играч на Бразилия

Селекционерът на националния отбор на Мексико Хуан Карлос Осорио смята, че Филипе Коутиньо е най-добрият играч на бразилския национален отбор. Мексиканци и бразилци ще се срещнат в 1/8-финален двубой на Мондиал 2018 в понеделник.

"Говорих с бразилския треньор Тите. Той ме попита кой мисля, че е най-добрият му играч и аз му казах Коутиньо. Той намери отговора ми за неочакван, но се съгласи. Мисля, че Коутиньо е от решаващо значение за бразилците, защото той може да играе на всяка позиция в центъра на терена.

Надявам се, че на 1/8-финалите ще имаме добър съдия, който няма да измисли нищо допълнително. В крайна сметка това е състезание на много високо ниво. Бразилците имат специален стил на игра, който прилича на нашия. Ще се борим като равни", заяви Хуан Карлос Осорио.