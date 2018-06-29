Акира Нишино: Искаме футболистите да чувстват повече свобода

Япония ще има много труден тест на осминафиналите на Мондиал 2018 срещу Белгия, но "самураите" ще опитат да атакуват своя съперник, който е фаворит в двубоя, заяви селекционерът на азиатския отбор Акира Нишино. Сблъсъкът между двата тима е в понеделник в Ростов.

"Искаме футболистите да чувстват повече свобода и да нападат повече в следващия ни мач. Искаме да бъдем наистина агресивни. От тази гледна точка може и да имаме повече късмет срещу един от най-силните отбори", коментира Нишино.

Футболистите на Япония също очакват тежък двубой срещу Белгия. "Наистина ще бъде много труден мач. Белгия е наистина по-силен тим от нас. Ние нямаме какво да губим. Япония наистина може да играе с голяма увереност", каза защитникът Юто Нагатомо пред сайта на ФИФА.