БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Александър Ерохин дава равни шансове на Русия и Испания

29 юни 2018 | 15:12 - Обновена
Александър Ерохин дава равни шансове на Русия и Испания
Полузащитникът на Зенит и националния отбор на Русия Александър Ерохин е възстановен от травмата в крака и вече се готви за мача с Испания от осминафиналите на Световното първенство по футбол.

“Почивах два дни, вчера тренирах индивидуално във фитнес залата, а днес - с общата група. Травмата не ми позволяваше да бъда в пълна степен физически готов за мачовете. След направената пауза се чувствам добре и вече се готвя за следващия мач”, заяви той.

Ерохин смята, че двата отбора имат равни шансове да продължат напред в турнира.
“Не е тайна, че противникът има достатъчно добър контрол над топката. Не трябва да ги оставяме лесно да контролират играта. Те са един от тези силни отбори, които заслужено се класираха за елиминациите, както и ние.

Не усещаме напрежение от това, че ще играем в плейофите. Излизането от групата не беше нашата програма-максимум. Всъщност такава изобщо нямаме. Играем мач за мач, опитваме се да спечелим всяка битка, ние не правим планове. Разбираме отговорността в предстоящия мач. Това е един мач, който решава всичко. Ще бъдем напълно концентрирани и отдадени”, заяви Ерохин.
Мондиал 2018
1/8 кръг, неделя 1 юли
Испания
17:00предстои
Русия
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
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играч на мача
  • Франция Аржентина
  • Уругвай Португалия

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