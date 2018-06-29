Александър Ерохин дава равни шансове на Русия и Испания

Полузащитникът на Зенит и националния отбор на Русия Александър Ерохин е възстановен от травмата в крака и вече се готви за мача с Испания от осминафиналите на Световното първенство по футбол.“Почивах два дни, вчера тренирах индивидуално във фитнес залата, а днес - с общата група. Травмата не ми позволяваше да бъда в пълна степен физически готов за мачовете. След направената пауза се чувствам добре и вече се готвя за следващия мач”, заяви той.Ерохин смята, че двата отбора имат равни шансове да продължат напред в турнира.“Не е тайна, че противникът има достатъчно добър контрол над топката. Не трябва да ги оставяме лесно да контролират играта. Те са един от тези силни отбори, които заслужено се класираха за елиминациите, както и ние.Не усещаме напрежение от това, че ще играем в плейофите. Излизането от групата не беше нашата програма-максимум. Всъщност такава изобщо нямаме. Играем мач за мач, опитваме се да спечелим всяка битка, ние не правим планове. Разбираме отговорността в предстоящия мач. Това е един мач, който решава всичко. Ще бъдем напълно концентрирани и отдадени”, заяви Ерохин.