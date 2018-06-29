БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

ФИФА няма намерение да се отказва от критерия "феърплей" при равенство на показателите

29 юни 2018 | 14:56 - Обновена
Световната федерация по футбол (ФИФА) няма намерение да премахва критерия феърплей като показател за изготвяне на класирането, смятайки го за справедлив. Това заяви директорът на Отдела на ФИФА за провеждане на спортните състезания Колин Смит. Във вчерашния ден броят на картоните се оказа определящ за класирането в една от предварителните групи на Световното първенство.
Повечето картони изхвърлиха Сенегал за сметка на Япония. Критерият феърплей влиза в сила при равенство в точките и головата разлика. Разбира се, и при равен пряк двубой. Вчера Япония претърпя поражение с 0:1 от Полша, но това не повлия на класирането на азиатците в следващата фаза, които останаха с 4 точки. Отборът на Сенегал, също с 4 точки, остана извън чертата, тъй като имаше по-лоши показатели по критерия феърплей- по-голям брой наказателни картони.
"Поведението на футболистите на терена също е част от играта. Освен това е очевидно, че трябва да има спечелили и загубили. Критерият за честната игра е неотменимо ясен. Ние знаем, че за първи път тук се прилага това правило. Но ще видим първо как самото то ще работи върху турнира и тогава ще преценяваме дали да го променим, или пък не", заяви Колин Смит.

Япония - Полша 0:1@@@

За трите си мача в груповата фаза японците получиха четири жълти картона, а сенегалците - шест, което се оказа и решаващо за отпадането им. Въпросното правило попадна в регламента през 2016-а година и сега се прилага за първи път на Световно първенство.
Мондиал 2018
1/8 кръг, понеделник 2 юли
Белгия
21:00предстои
Япония
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимка: ©Getty Images

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Източник Sportal.bg
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играч на мача
  • Франция Аржентина
  • Уругвай Португалия

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