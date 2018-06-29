ФИФА няма намерение да се отказва от критерия "феърплей" при равенство на показателите

Световната федерация по футбол (ФИФА) няма намерение да премахва критерия феърплей като показател за изготвяне на класирането, смятайки го за справедлив. Това заяви директорът на Отдела на ФИФА за провеждане на спортните състезания Колин Смит. Във вчерашния ден броят на картоните се оказа определящ за класирането в една от предварителните групи на Световното първенство.

Повечето картони изхвърлиха Сенегал за сметка на Япония . Критерият феърплей влиза в сила при равенство в точките и головата разлика. Разбира се, и при равен пряк двубой. Вчера Япония претърпя поражение с 0:1 от Полша , но това не повлия на класирането на азиатците в следващата фаза, които останаха с 4 точки. Отборът на Сенегал, също с 4 точки, остана извън чертата, тъй като имаше по-лоши показатели по критерия феърплей- по-голям брой наказателни картони.

"Поведението на футболистите на терена също е част от играта. Освен това е очевидно, че трябва да има спечелили и загубили. Критерият за честната игра е неотменимо ясен. Ние знаем, че за първи път тук се прилага това правило. Но ще видим първо как самото то ще работи върху турнира и тогава ще преценяваме дали да го променим, или пък не", заяви Колин Смит.