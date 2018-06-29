ФИФА препоръча на Русия да не тренира на "Лужники"

ФИФА препоръча на отбора на Русия да не провежда официална тренировка на терена на "Лужники" преди осминафинала на Мондиал 2018 срещу Испания. Русия и Испания се срещат на 1 юли на стадион "Лужники". Тъй като руснаците вече са играли на този стадион мачове от световното, а Испания - не, от ФИФА препоръчаха на Сборная да проведе официалната си тренировка и пресконференцията на базата в Новогорск, за да може двата отбора да имат равни условия преди мача. "Това е обичайна практика. ФИФА опитва да изравни условията за двата отбора, тъй като ние вече играхме срещу Саудитска Арабия (5:0) на "Лужники", а испанците не са", каза пресаташето на руския отбор Игор Владимиров.