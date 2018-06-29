Модрич е най-добрият хърватски футболист за всички времена, смята Ракитич

Лука Модрич със сигурност е най-добрият хърватски футболист за всички времена, заяви Иван Ракитич от лагера на отбора на световното първенство в Русия . Хърватите спечелиха и трите си мача в груповата фаза, а великолепната халфова линия, от която част са Модрич и Ракитич, носи основна заслуга за успехите.

"Когато играеш с него, се опитваш да се наслаждаваш възможно най-много и да се учиш. Това е най-хубавото нещо, което може да се случи на един футболист", заяви Ракитич по адрес на своя съотборник, но и съперник в испанското първенство. Модрич играе за Реал Мадрид, а той - за Барселона.

"Изглежда, сякаш той и Иниеста са от различни планети и просто идват да поритат малко с нас, простосмъртните. И двамата са сред най-добрите футболисти, които някога са играли на тяхната позиция. Ако имах отбор и имах правото да си избирам играчи, щях моментално да ги взема. Благодаря на Господ, че играя с тях", добави той.

Хърватите имат немалък шанс да спечелят световната купа или да повторят постижението на отбора от 1998-а, в който личаха имената на футболисти като Роберт Просинечки, Звонимир Бобан и Давор Шукер. В този тим техничарят Просинечки беше плеймейкър, но и самият той смята, че Модрич е по-добрият футболист от двамата. "Ако Роберт Просинечки го е казал, значи е истина, защото никой не познава футбола като него. Аз също съм на неговото мнение. Лука не само е най-добрият хърватски футболист за всички времена, а освен това е чудесен човек и лидер, който ние следваме", добави халфът на Барселона.