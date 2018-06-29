БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

Модрич е най-добрият хърватски футболист за всички времена, смята Ракитич

29 юни 2018 | 14:31 - Обновена
Лука Модрич със сигурност е най-добрият хърватски футболист за всички времена, заяви Иван Ракитич от лагера на отбора на световното първенство в Русия. Хърватите спечелиха и трите си мача в груповата фаза, а великолепната халфова линия, от която част са Модрич и Ракитич, носи основна заслуга за успехите.
"Когато играеш с него, се опитваш да се наслаждаваш възможно най-много и да се учиш. Това е най-хубавото нещо, което може да се случи на един футболист", заяви Ракитич по адрес на своя съотборник, но и съперник в испанското първенство. Модрич играе за Реал Мадрид, а той - за Барселона.
"Изглежда, сякаш той и Иниеста са от различни планети и просто идват да поритат малко с нас, простосмъртните. И двамата са сред най-добрите футболисти, които някога са играли на тяхната позиция. Ако имах отбор и имах правото да си избирам играчи, щях моментално да ги взема. Благодаря на Господ, че играя с тях", добави той.
Хърватите имат немалък шанс да спечелят световната купа или да повторят постижението на отбора от 1998-а, в който личаха имената на футболисти като Роберт Просинечки, Звонимир Бобан и Давор Шукер. В този тим техничарят Просинечки беше плеймейкър, но и самият той смята, че Модрич е по-добрият футболист от двамата. "Ако Роберт Просинечки го е казал, значи е истина, защото никой не познава футбола като него. Аз също съм на неговото мнение. Лука не само е най-добрият хърватски футболист за всички времена, а освен това е чудесен човек и лидер, който ние следваме", добави халфът на Барселона.
Мондиал 2018
1/8 кръг, неделя 1 юли
Хърватия
21:00предстои
Дания
Мондиал 2018 М П Р З Г точки
1 Уругвай Уругвай
3
3
0
0
5:0 (5)
9
2 Русия Русия
3
2
0
1
8:4 (4)
6
3 Саудитска Арабия Саудитска Арабия
3
1
0
2
2:7 (-5)
3
4 Египет Египет
3
0
0
3
2:6 (-4)
0
1 Испания Испания
3
1
2
0
6:5 (1)
5
2 Португалия Португалия
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Иран Иран
3
1
1
1
2:2 (0)
4
4 Мароко Мароко
3
0
1
2
2:4 (-2)
1
1 Франция Франция
3
2
1
0
3:1 (2)
7
2 Дания Дания
3
1
2
0
2:1 (1)
5
3 Перу Перу
3
1
0
2
2:2 (0)
3
4 Австралия Австралия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Хърватия Хърватия
3
3
0
0
7:1 (6)
9
2 Аржентина Аржентина
3
1
1
1
3:5 (-2)
4
3 Нигерия Нигерия
3
1
0
2
3:4 (-1)
3
4 Исландия Исландия
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Бразилия Бразилия
3
2
1
0
5:1 (4)
7
2 Швейцария Швейцария
3
1
2
0
5:4 (1)
5
3 Сърбия Сърбия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
4 Коста Рика Коста Рика
3
0
1
2
2:5 (-3)
1
1 Швеция Швеция
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Мексико Мексико
3
2
0
1
3:4 (-1)
6
3 Южна Корея Южна Корея
3
1
0
2
3:3 (0)
3
4 Германия Германия
3
1
0
2
2:4 (-2)
3
1 Белгия Белгия
3
3
0
0
9:2 (7)
9
2 Англия Англия
3
2
0
1
8:3 (5)
6
3 Тунис Тунис
3
1
0
2
5:8 (-3)
3
4 Панама Панама
3
0
0
3
2:11 (-9)
0
1 Колумбия Колумбия
3
2
0
1
5:2 (3)
6
2 Сенегал Сенегал
3
1
1
1
4:4 (0)
4
3 Япония Япония
3
1
1
1
4:4 (0)
4
4 Полша Полша
3
1
0
2
2:5 (-3)
3
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
Снимка: ©Getty Images

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Източник Sportal.bg
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играч на мача
  • Франция Аржентина
  • Уругвай Португалия

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